17 июля 2024, 10:07

Посольство России в Гааге указало на высокую политизацию дела МН17

РИА «Новости»
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Высокая политизация вокруг дела о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году не позволила выяснить истинные причины ЧП. Об этом заявила пресс-служба посольства России в Нидерландах.

«В небе над Донбассом 10 лет назад случилось крушение следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур рейса МН17 „Малайзийских авиалиний“, оно унесло жизни 298 человек. С сожалением констатируем, что высокая степень политизации дела МН17 не позволила провести независимые и полные международные расследования согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166», - заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве напомнили, что Россия не смогла полноценно принять участие в уголовном и техническом расследовании причин крушения рейса. Суд также не учел представленный Россией колоссальный объем данных.

Ранее МИД России потребовал от Нидерландов прекратить делать страну ответственной за катастрофу MH17.

Рейс MH17 Россия Нидерланды ООН
17 июля 2024, 11:19
«Он верит, что Бог спас ему жизнь». Конгрессвумен — о покушении на Трампа
Global Look Press
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Переживший покушение кандидат в президенты США Дональд Трамп верит, что Бог спас ему жизнь. Об этом в интервью газете Daily Mail заявила член палаты представителей Мария Салазар, ссылаясь на близкого к политику человека.

«Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог спас ему жизнь», - подчеркнула она.

Покушение, по ее мнению, внутренне изменило Трампа.

«Потому что каким-то образом небесные силы коснулись вас, тогда начинаете вести другую жизнь… Это как разница между периодами до и после Рождества Христова», - пояснила собеседница издания.

В минувшие выходные на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании началась стрельба. В результате пострадали три человека - один из них погиб. Экс-лидера США спасло чудо: он вовремя повернул голову и пуля задела только его ухо.

После этого окруженный охраной окровавленный Трамп успел поднять руку со сжатым кулаком. Этот кадр опубликовал в своем аккаунте X миллиардер Илон Маск. Снимок за несколько часов набрал 114 миллионов просмотров.

В Секретной службе США заявили, что ликвидировали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из Пенсильвании.

Установлено, что стрелок прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.

США Покушение на Дональда Трампа
17 июля 2024, 10:30
Страны Балтии захотели оставить европейцев без российской рыбы
РИА «Новости»
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Балтийские страны, обвиняющие РФ в незаконном рыбном промысле, стремятся только к одному — к получению конкурентного преимущества и лишению потребителей в Европе российской рыбы. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Балтийские страны, обвиняющие РФ в незаконном рыбном промысле, стремятся только к одному - к получению конкурентного преимущества и лишению потребителей в Европе российской рыбы. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства», - подчеркнул специалист.

Также он указал на то, что незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел жестко пресекается, а все уловы контролируются. С учетом всех этих факторов, по его словам, заявления, что рыбаки из России «угрожают популяции рыбы в Балтике», совершенно безосновательны.

«И сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства», - выразил уверенность собеседник агентства.

В реальности страны, от которых исходят эти обвинения, заботит только прибыль своих компаний, которые могут выиграть от возможного роста цен на рынках в европейских странах при условии отсутствия российской продукции и возникновении дефицита, добавил он.

Также специалист отметил, что переработчики в Европе уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России.

«Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения», - заключил Зверев.

О том, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили РФ в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, на минувшей неделе сообщило издание Undercurrent News. По его информации, страны выпустили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии ЕС отреагировать на это.

Европа Россия
17 июля 2024, 09:25
Новые попытки покушения на Трампа не исключили в американской разведке
Global Look Press
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Американская разведка не исключила новых попыток покушений на кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение ближайших недель. Об этом сообщила газета Politico.

По информации источника, специалисты ЦРУ получают все больше подтверждений, что власти Ирана якобы активно работают над заговором с целью убийства Трампа в преддверии ноябрьских выборов.

«Чиновники утверждают, что разведка в последние месяцы активизировалась, намерения Тегерана стали более отчетливыми. Они не исключают новых попыток покушений на Трампа в ближайшее время», - отметили журналисты.

Авторы статьи добавили, что Иран в течение многих лет готовил план мести Трампу за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Ранее глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в письме для Трампа посоветовал ему искать следы покушения со стороны украинских спецслужб.

Разведка США Покушение на Дональда Трампа
17 июля 2024, 09:24
Самолет британских ВВС заметили возле Харькова
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Над территорией Харькова появился учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно информации сервиса, самолет пролетел над Украиной вечером во вторник. Он появился над Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Сумской и Харьковской областями. Кроме того, его заметили над подконтрольными ВСУ частями Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Примерно в 01:32 в среду самолет исчез с карты в районе населенного пункта Чабановка в Закарпатской области Украины. При этом власти Украины закрыли воздушное пространство над территорией страны с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию.

Ранее стало известно, что в Харькове появились бронетехника и живая сила националистического батальона «Азов»*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Самолеты Харьков

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