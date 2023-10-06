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Украина и страны Запада обвинили Россию в военном преступлении - ударе по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области - еще до начала расследования. Об этом заявило посольство России в Австрии.

«Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев следует по отработанной схеме», - отметили в дипведомстве.

Представители посольства добавили, что преждевременные обвинения имеют место не в первый раз. Похожие инциденты чаще всего возникали как раз в те периоды, когда Украина активно запрашивала дополнительное финансирование у Запада, указали дипломаты. На сей раз это как раз происходило на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Сотрудники дипведомства призвали Запад тщательно расследовать случившееся селе Гроза и обратить внимание на многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что ВС России не наносят ударов по гражданским объектам Украины, а поражают только военную инфраструктуру, сообщило издание «Лента.ру».