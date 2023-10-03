Посольство России отвергло обвинения о вмешательстве в выборы в Словакии
Российское посольство в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве Москвы в выборы в республике. Об этом дипломатическое представительство заявило на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода „цветными революциями“», - указали в дипмиссии.
В посольстве с сожалением отметили, что в Братиславе продолжают предпринимать шаги, ухудшающие некогда дружественные отношения между Россией и Словакией. Дипломаты указали, что «антироссийскую карту» разыгрывают во внутриполитической борьбе. А также напомнили о пяти миллионах долларов, которые США выделили Минобороны Словакии для борьбы с дезинформацией. На самом деле это стало борьбой со свободой мнения в рамках предвыборной кампании, заявили в российской дипмиссии.
Ранее Роберт Фицо, победивший на выборах, официально стал премьер-министром Словакии. Президент Зузана Чапутова поручила Фицо сформировать правительство.