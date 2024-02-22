Посольство России направило в Госдеп «жесткую ноту протеста» из-за оскорблений Байдена в адрес Путина
Посольство России в США направило в Госдепартамент «жесткую ноту протеста» по поводу оскорбительного высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Информацию об этом разместили в Telegram-канале дипмиссии.
По словам российского посла Анатолия Антонова, слова главы Белого дома, который во время предвыборного мероприятия в Сан-Франциско заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин», носят возмутительный характер.
«Вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями… Мы не рассчитываем на адекватную реакцию», - сказал дипломат.
Он также подчеркнул, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует об их бессилии и отсутствии здравого смысла.
Президент России Владимир Путин в свою очередь ранее отметил, что считает оскорбления , прозвучавшие от американского лидера в его адрес, подтверждением своей правоты в том, что нынешний глава США «более предпочтителен для России».