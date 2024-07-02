Посольство России направило ноту МИД Эстонии

Телерадиокомпания ERR отмечала, что демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев начали проводить в эстонской деревне Техумарди. При этом после перезахоронений плиты с именами выставлять уже не будут.

«Посольство выражает протест в связи с начавшимся демонтажем в населенном пункте Техумарди и последующей эксгумацией останков воинов Красной армии», - заявили в диппредставительстве.

В пресс-службе посольства добавили, что направили ноту в МИД прибалтийской республики, в которой назвали действия Эстонии кощунственными. Местные власти призвали вернуть мемориальные памятники на их прежние места.

Ранее МИД России напомнил о необходимости защищать соотечественников в Прибалтике.