02 июля 2024, 13:26

Посольство России направило ноту МИД Эстонии

Читайте нас в: Google Новости

Посольство России в Таллине выразило протест и направило ноту в МИД Эстонии в связи с демонтажем захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

Телерадиокомпания ERR отмечала, что демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев начали проводить в эстонской деревне Техумарди. При этом после перезахоронений плиты с именами выставлять уже не будут.

«Посольство выражает протест в связи с начавшимся демонтажем в населенном пункте Техумарди и последующей эксгумацией останков воинов Красной армии», - заявили в диппредставительстве.

В пресс-службе посольства добавили, что направили ноту в МИД прибалтийской республики, в которой назвали действия Эстонии кощунственными. Местные власти призвали вернуть мемориальные памятники на их прежние места.

Ранее МИД России напомнил о необходимости защищать соотечественников в Прибалтике.

Россия Эстония
02 июля 2024, 14:17
Китай ответил Столтенбергу на слова о вызовах ценностям НАТО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
НАТО бросает вызов безопасности Китая, заявила на брифинге 2 июля официальный представитель МИД страны Мао Нин. По словам дипломата, альянс занимается вмешательством во внутренние дела КНР, искажая ее внутреннюю и внешнюю политику, сообщило РИА «Новости».

«Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для <…> провоцирования конфронтации <…>, то Китай действительно не может с этим согласиться», - указала Мао Нин.

В действительности дела обстоят так, что это НАТО постоянно бросает вызов Китаю, продолжила она, отметив постоянное стремление альянса исказить и очернить политику КНР. Кроме того, по словам дипломата, организация бросает серьезный вызов интересам и безопасности Пекина.

В НАТО при этом заверяют, что не считают Китай противником. Об этом сообщал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури». При этом он отметил, что это Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности организации.

НАТО Китай
02 июля 2024, 14:06
В турецком Кайсери при беспорядках пострадали 14 полицейских
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Беспорядки вспыхнули в турецком городе Кайсери в районах, где проживают сирийские мигранты. Во время бунта 14 полицейских получили ранения. Об этом сообщила местная газета Sözcü.

Поводом для беспорядков стал пронесшийся по городу слух, что на местном рынке в туалете 27-летний мигрант из Сирии приставал к пятилетней девочке, тоже сирийке.

Полицейские спасли подозреваемого от самосуда. Разъяренная толпа переворачивала автомобили и поджигала рабочие места, принадлежащие приезжим.

Среди собравшихся можно было услышать лозунги с призывом отправить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отставку.

На место происшествия прибыл губернатор Кайсери Гекмен Чичек, который призвал собравшихся разойтись, пообещав, что подобная ситуация не повторится.

Девочку и ее семью взяли под охрану. При разгоне беспорядков пострадали 14 полицейских и один пожарный.

В январе Турция пообещала депортировать часть задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле.

Беспорядки вспыхнули в турецком городе Кайсери в районах, где проживают сирийские мигранты. Во время бунта 14 полицейских получили ранения. Об этом сообщила местная газета Sözcü.

Турция Сирия Беспорядки
02 июля 2024, 14:02
Преимущества Харрис в качестве замены Байдена назвали в США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Вице-президент США Камала Харрис стала одним из явных фаворитов на замену действующему президенту Джо Байдену в качестве представителя Демократической партии на выборах осенью 2024 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что Харрис весьма популярна среди демократов и темнокожих, несмотря на скромные рейтинги поддержки среди населения. При этом они предупредили, что поиск кандидата на замену Байдену в обход кандидатуры Харрис вызовет раскол внутри фракции.

«Камала готова занять место президента, она заслужила трудом такую должность. Я бы разозлился, если бы вы попробовали перепрыгнуть через вице-президента», - подчеркнул Кит Уильямс, глава фракции темнокожих представителей Демократической партии в Мичигане.

Ранее СМИ сообщили, что Байден может отказаться от участия в предвыборной гонке , если этого захотят его ближайшие сторонники.

США Джо Байден
02 июля 2024, 13:50
Кремль рассказал о подготовке Путина к саммиту ШОС в Казахстане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин приступил к подготовке к предстоящей поездке в Астану на саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что саммит продлится два дня и завершится в четверг, 4 июля.

«Президент в Кремле, готовится к поездке в Астану. Завтра-послезавтра он работает в Астане (на саммите ШОС - прим.ред.). Напряженная повестка дня», - привело слова Пескова РИА «Новости».

Подробностей предстоящих встреч российского лидера представитель Кремля не раскрыл, пояснив, что помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг, где раскроет все детали двухдневной программы.

Саммиты Казахстан Кремль Дмитрий Песков Россия Владимир Путин

Новости по теме