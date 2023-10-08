Посольство России начало проверку сообщений о пропаже российских девушек в Израиле

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Посольство указало, что гражданки, описанные в СМИ, не стояли на учете в консульском отделе. Родственники этих девушек также не обращались в диппредставительство.

«На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц», - добавили в посольстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о похищении россиянок с фестиваля электронной музыки недалеко от города Офакима на границе с палестинским анклавом. По данным издания, участники ХАМАС забрали 10 девушек, две из которых имели русские имена и фамилии.

После вторжения военных в секторе Газа без вести пропали около 750 человек. Израиль обратился к Египту и попросил страну стать посредником для переговоров с ХАМАС для освобождения пленных. Египетские официальные лица сообщили, что в захвате заложников участвовали гражданские лица.