Посольство РФ в Мексике взяло на особый контроль дело о похищении россиянки

Дипломат отметил, что они также находятся на связи с мужем похищенной россиянки.

«Держим ситуацию на особом контроле, выясняем все обстоятельства произошедшего и прилагаем усилия для ее скорейшего освобождения», - заявил Земский.

Бандиты из местного картеля, похитившие россиянку, уже потребовали выкуп. Ее супруг перевел им деньги , но до сих пор не знает, где находится женщина.

Россиянка пропала во время поездки на автомобиле в Рейносу в четверг, 14 марта. Семью мексиканцев, с которой она отправилась, отпустили, а машину и иностранку забрали.

В феврале в России произошло несколько похищений. В Новосибирске мужчина затащил девушку в машину прямо на улице и увез в неизвестном направлении, никто не пытался его остановить. В Красноярском крае двое мужчин представились сотрудниками полиции и затащили жительницу Сосновоборска в автомобиль ради денег.