Посольство РФ в Израиле заявило об отсутствии обращений от пострадавших россиян

«Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной», - заявили в дипмиссии.

Как отметили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране - до 30-40 клиентов туроператоров.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.

До этого стало известно, что иранские военные выпустили в сторону еврейского государства около 500 ракет. Местные силы ПВО сбили снаряды, однако попаданий исключить не удалось. Власти зафиксировали несколько падений ракет в крупных городах, включая Тель-Авив.