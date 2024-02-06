Посольство РФ обсудит с Госдепом и Белым домом теракт против Ил-76

«Посольство добивается встречи в Госдепе и Белом доме», - заявил он.

По данным источника, во время контактов собираются поставить вопрос о «расследовании на предмет террористического акта Украины».

Ранее заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель резко отказался от ответа на вопрос корреспондента о расследовании США теракта против Ил-76. Вместо этого он поинтересовался у журналиста, насколько соответствуют представленные доказательства «уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Также он не стал давать комментарии насчет крушения Ил-76 в Белгородской области. Патель заявил, что об этом нужно говорить с партнерами США на Украине.