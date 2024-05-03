Посольство потребовало от финского МИДа сведений о задержанных россиянах
Посольство в Хельсинки попросило финское правительство предоставить сведения о задержанных в стране россиянах. Об этом сообщили РИА «Новости» в представительстве.
«Сразу же после получения информации о задержании российских граждан посольство потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего», - сказано в публикации.
Также в ведомстве отметили, что потребовали предоставить возможность установить контакт с задержанными.
Пока на запросы посольства РФ не ответили. Дипломаты уточнили, что общаются с родственниками задержанных, они хотят добиться соблюдения прав и законных интересов россиян.
Ранее полицейские в Финляндии потребовали арестовать трех россиян , учащихся в колледже Каунуу. Их заподозрили в передаче товаров и технологий двойного назначения в другие страны. В итоге студентов задержали, они ожидают судебного решения.