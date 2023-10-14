Посольство подключилось к поискам пропавшей в Непале россиянки

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Мастер спорта участвовала в экспедиции на гору Даулагири (8167 метров). Ее организовали Министерство спорта России и Федерация альпинизма РФ.

Сейчас российская сторона находится постоянно на связи с туристической компанией Himalayan Guides, ее задействовали в организации восхождения. Посольство также планирует направить утром 15 октября в район происшествия поисково-спасательный вертолет.

«Более ранний вылет был невозможен с точки зрения безопасности из-за сильного тумана. Находимся в постоянном контакте с соответствующими структурами и организациями Непала», - резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская альпинистка упала в расщелину, не дойдя до пика Дхаулагири. Она сорвалась с горы на высоте около 6680 метров.