28 декабря 2023, 16:57

Посольство Израиля в РФ поблагодарило уходящего на пенсию Бен Цви за проделанную работу

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви завершает свою миссию. Его преемница Симона Гальперин прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщило диппредставительство в Telegram-канале.

Там уточнили, что Бен Цви и его супруга Эдна завершают карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. Посол отметил, что российско-израильские отношения развиваются в нормальном ключе, а все разногласия стороны решают дипломатическим путем.

Бен Цви выразил надежду на продолжение укрепления сотрудничества между государствами и пожелал успехов будущей главе дипмиссии Симоне Гальперин.

«От имени всей команды посольства Израиля в России мы искренне благодарим Александра и Эдну Бен Цви за три года их важной и ценной работы!» - заявили в посольстве.

О завершении карьеры посла Израиля в России стало известно в начале декабря. По словам Бен Цви, его преемница Гальперин занимала пост посла в Сингапуре и Восточном Тиморе. Он также сообщал, что дипломат приедет в Москву на следующий день после завершения его миссии.

Израиль Россия Работа МИД РФ
28 декабря 2023, 14:49
Apple получила временное разрешение на продажу нарушающих патент «умных» часов
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Американская компания Apple снова начнет продавать часы Watch Series 9 и Ultra 2. Апелляционный суд выдал корпорации временное разрешение на продажу. Об этом Apple сообщила на своем официальном сайте.

Споры вокруг «умных» часов этой фирмы возникли после того, как технологическая компания Masimo пожаловалась на использование ее патента. Часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 оснастили датчиками измерения сердцебиения и уровня кислорода в крови, уже запатентованными ранее разработчиком медоборудования.

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила Apple продавать две модели часов. В ответ корпорация обратилась в апелляционный суд, который дал временное разрешение на продажу.

«Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, включая функцию измерения кислорода в крови, снова станут доступны для покупки в США в магазинах Apple Store начиная с сегодняшнего дня», - указали на сайте компании.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер предположил , что Apple собирается вернуться в Россию. Он добавил, что корпорация ищет сотрудников со знанием русского языка.

США Суд Apple Торговля
28 декабря 2023, 14:29
Крупное ДТП в Турции унесло жизни 10 человек
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Более 60 человек пострадали при цепной аварии в Турции, погибли не менее 10 жителей. Об этом сообщило издание TRT Haber.

ДТП произошло на автомагистрали «Северная Мраморная» на северо-западе страны. Среди пострадавших были дети. По информации издания, причиной аварии могли стать густые туманы и плохая видимость на дорогах.

В ДТП попали семь автомобилей, в том числе три автобуса и грузовик. Всех пострадавших направили в местные больницы.

«Из-за аварии движение транспорта в стамбульском направлении по трассе остановилось», - указали в издании.

По словам губернатора Сакарьи Яшара Карадениза, одна из легковушек влетела в грузовик, после чего в машину врезались другие транспортные средства. Он добавил, что все обстоятельства случившегося выясняют следственные группы.

Ранее ДТП произошло в Анталье. В аварию попал микроавтобус с гражданами России, пострадали пять человек.

Турция Грузовики ДТП Машины
28 декабря 2023, 11:02
Ким Чен Ын призвал готовиться к возможной войне
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал активизировать подготовку к возможной войне. Его процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Поставлены боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне», - заявил Ким Чен Ын.

Ранее КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это взволновало японские, южнокорейские и американские власти, отмечал в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов. Он пояснил: эксперты опасаются, что северокорейские ракеты долетят до Северной Америки. Дальность полета могла бы достичь 15 тысяч километров.

Ранее, в ноябре, Северная Корея запустила разведывательный спутник «Манриген-1». ЦТАК сообщало, что это увеличит готовность страны к военным действиям, вероятность которых растет из-за «опасных военных акций врагов».

Ракеты Северная Корея Ким Чен Ын Войны КНДР
28 декабря 2023, 09:28
Атаку на церковь и попытку теракта возле елки предотвратили в Киргизии
РИА «Новости»
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Киргизские спецслужбы предотвратили атаку на церковь и попытку теракта возле новогодней елки в Джалал-Абаде, которые намеревались совершить двое 16-летних подростков. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе госкомитета национальной безопасности страны.

Злоумышленники планировали заложить самодельную взрывчатку на центральной площади, а также напасть на Храм Успения Пресвятой Богородицы. Они действовали по указанию эмиссаров террористов из-за рубежа.

Двух молодых людей через интернет завербовали в «Исламское Государство - Вилаят Хорасан»*. В их телефонах нашли переписки с кураторами из террористической организации, план действий и инструкции по изготовлению взрывчатки и видео с записью клятвы на верность лидеру ячейки.

Подростков поймали во время контртеррористических мероприятий. Силовики возбудили уголовное дело об акте терроризма. Теперь правоохранители ищут возможных соучастников преступления.

* Запрещенная в России террористическая группировка

Киргизия Терроризм

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