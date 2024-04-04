Посольство Израиля назвало число погибших россиян, служивших в ЦАХАЛ

В дипломатическом представительстве отметили, что среди солдат ЦАХАЛ есть множество россиян, обладающих двойным гражданством.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Из-за этих событий в армию еврейского государства мобилизовали 300 тысяч резервистов.

После атаки ХАМАС израильские силы начали наносить удары по сектору Газа, в том числе по мирным жителям. По данным Всемирного банка и ООН , 75% населения анклава стали беженцами. Свыше одного миллиона жителей Газы лишились домов, более половины оставшихся в секторе палестинцев голодают.