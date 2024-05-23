Посольство Бахрейна назвало Путина другом короля

«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в четверг встретился с его превосходительством президентом России Владимиром Путиным в Кремлевском дворце, где обсудил вместе со своим другом ряд международных и региональных вопросов», - заявили ТАСС в дипломатическом представительстве.

Также в посольстве отметили, что у Бахрейна есть стремление развивать сотрудничество с Россией на всех уровнях и во всех областях.

«Король Хамад поблагодарил Путина за щедрое гостеприимство и теплый прием. Он выразил гордость за дружеские отношения стран, которые пользуются взаимным уважением, благодарностью, теплотой и взаимной искренностью», - добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что Путин подарил королю Бахрейна отечественный автомобиль Aurus.