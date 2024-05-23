23 мая 2024, 18:58

Посольство Бахрейна назвало Путина другом короля

РИА «Новости»
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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа считает президента России Владимира Путина своим другом. Об этом по итогам переговоров глав государств в Москве сообщили в посольстве королевства в РФ.

«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в четверг встретился с его превосходительством президентом России Владимиром Путиным в Кремлевском дворце, где обсудил вместе со своим другом ряд международных и региональных вопросов», - заявили ТАСС в дипломатическом представительстве.

Также в посольстве отметили, что у Бахрейна есть стремление развивать сотрудничество с Россией на всех уровнях и во всех областях.

«Король Хамад поблагодарил Путина за щедрое гостеприимство и теплый прием. Он выразил гордость за дружеские отношения стран, которые пользуются взаимным уважением, благодарностью, теплотой и взаимной искренностью», - добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что Путин подарил королю Бахрейна отечественный автомобиль Aurus.

Международные отношения Россия Владимир Путин
23 мая 2024, 18:31
Шольц назвал нереальным появление у ЕС ядерного оружия
РИА «Новости»
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Странам Евросоюза следует повысить обороноспособность, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он предупредил, что блок никогда не обзаведется собственным ядерным оружием.

«Чтобы внести ясность: никакого „ядерного оружия ЕС“ не будет - это просто нереально. Также нет намерения ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания», - объявил он в статье для издания The Economist.

Шольц призвал союзников увеличить вклад в трансатлантическое распределение бремени обеспечения безопасности, независимо от результатов грядущих выборов президента США, и укрепить «европейскую опору сдерживания» в НАТО. Также политик поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона обсудить будущее системы обороны.

Евросоюз задумался о собственной программе ядерных вооружений из-за риска возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, заявляла заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей. По ее словам, странам предстоит позаботиться о единой системе ПВО «Небесный щит» и создании вооруженных сил.

Германия Ядерное оружие Евросоюз Олаф Шольц
23 мая 2024, 17:17
Захарова попросила Пашиняна назвать лжесоюзников в Нагорном Карабахе
РИА «Новости»
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Обвиняя союзников в имитации помощи при обострении конфликта в Нагорном Карабахе, премьер-министру Армении Николу Пашиняну стоило назвать их. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия поддерживала республику.

На брифинге она прокомментировала заявление политика о том, что якобы два члена ОДКБ в 2020 году, формально будучи союзниками Армении, фактически помогали Азербайджану, сообщило РИА «Новости». Захарова призвала уточнить, о каких странах шла речь.

«Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях », - сказала она.

Дипломат процитировала заявление президента Владимира Путина об усилиях России для того, чтобы Армения не чувствовала себя забытой и брошенной. Представитель МИД заверила, что с первых дней конфликта российская сторона добивалась прекращения огня.

В начале мая Путин встретился с Пашиняном после заседания Высшего экономического совета ЕАЭС. Они обсудили экономическое сотрудничество.

Армения Мария Захарова Международные отношения МИД РФ Нагорный Карабах
23 мая 2024, 15:04
Российское рыболовное судно с запрещенными снастями задержали в Индонезии
РИА «Новости»
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В Арафурском море у берегов Индонезии задержали рыболовецкое судно под флагом России. Оно использовало запрещенные снасти, которые могли навредить коралловым рифам.

Министерство морских дел и рыболовства Индонезии засекло рыболовецкое судно месяц назад, сообщил сайт Trans89. На его борту находились 30 человек, в том числе 12 индонезийцев. Судно взяли под охрану.

Капитан признался на допросе, что с января занимался рыбной ловлей в Афурском море, используя запрещенные инструменты - тралы. Команда выловила 30 тонн рыбы.

«Этот корабль потревожил рыбаков. Использование траления наносит ущерб коралловым рифам. Экологический ущерб намного превышает экономические потери», - заявил представитель министерства.

Российские пограничники задержали в 2019 году более 80 браконьеров из КНДР. Они промышляли ловлей деликатесов в Японском море.

Уголовное дело Индонезия Рыбалка
23 мая 2024, 14:26
Сигнал НАТО увидели в учениях России с ядерным оружием
РИА «Новости»
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Россия начала учения с проверкой тактического ядерного вооружения с целью показать свою решимость в сдерживании Запада в ответ на провокационные заявления ряда иностранных политиков. Такое мнение в комментарии китайской газете The Global Times выразил военный эксперт Вэй Дунсюй.

Он подчеркнул, что не увидел в начатых российской армией маневрах риска реальных боевых действий.

«Учения в основном направлены против НАТО и не имеют прямого отношения к российско-украинскому конфликту», - заявил собеседник журналистов.

Дунсюй пояснил, что Россия продемонстрировала мощность своего вооружения и способность быстро развертывания в ответ на огромное давление со стороны США их союзников.

Эксперт добавил, что американцы тоже проводят собственные ядерные испытания, поэтому Россия показала готовность к сдерживанию агрессии со стороны НАТО.

По его словам, в учениях задействовали небольшие ядерные боеголовки, установленные на тактических ракетах. Но основное внимание уделили процессу подготовки, транспортировке и интеграции с другими системами вооружений.

Первый этап военных учений с практической отработкой применения нестратегического ядерного вооружения начался в минувший вторник, 21 мая, в Южном военном округе. В пресс-службе Минобороны заявили, что в ходе маневров армия отработает получение и снаряжение ядерными боеприпасами ракет-носителей «Искандер», а также продвижение комплексов к месту запуска.

Ядерное оружие Военные учения Военные Россия НАТО Китай

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