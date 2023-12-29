Посол заявил об упразднении почти всех форматов контакта между ФРГ и Россией

Американский лидер Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило издание Axios.

Власти США требуют от Израиля возобновления перевода в Палестинскую национальную администрацию (ПНА) средств, которые перестали поступать после начала конфликта с радиальной группировкой ХАМАС.

«Эта часть субботнего звонка двух лидеров стала одной из самых сложных и фрустрирующих бесед, которые Байден вел с Нетаньяху с начала войны в Газе», - рассказал журналист Барак Равид, ссылаясь на представителей Белого дома.

По мнению обозревателя, это признак растущего напряжения между президентом США и премьером Израила. Он уточнил, что под давлением Штатов еврейское государство все же возобновило переводы, составляющие большую часть бюджета ПНА, но при этом вычитает те суммы, которые положены Газе.

Власти Палестины вовсе отказались от денежных средств. Тогда Нетаньяху предложил передавать сумму на временное хранение Норвегии. Это должно было продолжаться до тех пор, пока Израиль не получит гарантии, что средствами не воспользуется ХАМАС.

Но в разговоре с Баденом премьер еврейского государства пошел на попятную. Он подчеркнул, что уже не считает это хорошей идеей, так как не доверяет норвежцам. После бурных дискуссий Байден сообщил Нетаньяху, что рассчитывает на решение вопроса. По словам Равида, президент США сообщил, что «разговор окончен» и повесил трубку.