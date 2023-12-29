Посол заявил об упразднении почти всех форматов контакта между ФРГ и Россией
Россия и Германия заморозили или упразднили почти все форматы взаимодействия между собой. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Берлине Сергей Нечаев.
Он отметил, что заморозка отношений произошла из-за действий немецких властей.
«Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны», - указал посол.
Нечаев предположил, что в будущем Россия и Евросоюз смогут наладить взаимовыгодные отношения. По словам посла, многие немецкие компании покидают российский рынок с большой неохотой.
Ранее Минэкономики Германии сообщило о подготовке нового пакета санкций против России. Представитель ведомства сообщил, что Евросоюз предусмотрит любые возможности обхода экономических ограничений и исключит их.
Он напомнил, что немецкое руководство считает санкции эффективной мерой, от которой страна не собирается отказываться. Представитель Минэкономики подчеркнул, что хоть Россия и смогла найти покупателей нефти в Азии, Евросоюз продолжит вводить экономические ограничения.