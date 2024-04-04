Посол в Бельгии назвал гибридную войну НАТО против России беспрецедентной

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«Гибридная война, развязанная странами НАТО против Российской Федерации, действительно является беспрецедентным явлением, не имеющим аналогов в сорокалетней истории холодной войны», - отметил дипломат.

Токовинин предупредил, что в противостоянии России и НАТО сломались почти все «предохранители», которые во времена СССР могли «обеспечивать сдержанность и предотвращать выход ситуации из-под контроля».

По его мнению, сейчас проблема угрозы уничтожения человеческой цивилизации из-за ядерной войны ушла на второй план в информационном пространстве.

Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Североатлантический альянс не сможет выстроить новую архитектуру безопасности , если не будет учитывать российские интересы. По его мнению, НАТО придется считаться с позицией России.