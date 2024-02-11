Посол США Трейси заявила, что обожает ездить в московском метро

«Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро, после того, как год назад вернулась в Москву», - призналась женщина.

По ее словам, метро сильно разрослось с 1980-х годов. Именно в то время Трейси впервые начала им пользоваться. Она помнит, что тогда проезд стоил пять копеек.

Дипломат рассказала про разменные терминалы, висевшие в вестибюлях станций. На аппаратах пассажиры разменивали 20 копеек. Монеты сыпались из автомата с характерным звуком, который словно говорил «ты в метро!» «Конечно, сейчас оно стало более современным. Но что мне точно никогда не надоест - это поездки в московском метро», - отметила Трейси.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московское метро непрерывно развивают. Специалисты возводят Троицкую линию, а станцию «Университет дружбы народов» уже почти достроили.