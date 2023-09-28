Посол России заявил, что страна не похищала украинских детей

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«Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории», - указал Антонов.

Он добавил, что все украинские дети, в отношении которых российская сторона получит запросы от законных представителей - родителей или опекунов, - будут возвращены в семьи.

«Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей», - заявил Антонов.

Западные СМИ ранее предрекли Украине падение уровня рождаемости до уровня мирового антирекорда. Как отмечала The Wall Street Journal, еще до начала боевых действий уровень рождаемости на Украине был самым низким среди стран Европы.

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