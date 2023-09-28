Посол России заявил, что страна не похищала украинских детей
Россия готова предоставить имена всех украинских детей, оказавшихся на ее территории в результате конфликта на Украине. Об этом в статье для журнала Newsweek заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
«Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории», - указал Антонов.
Он добавил, что все украинские дети, в отношении которых российская сторона получит запросы от законных представителей - родителей или опекунов, - будут возвращены в семьи.
«Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей», - заявил Антонов.
Западные СМИ ранее предрекли Украине падение уровня рождаемости до уровня мирового антирекорда. Как отмечала The Wall Street Journal, еще до начала боевых действий уровень рождаемости на Украине был самым низким среди стран Европы.
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