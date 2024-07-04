Посол России в США вернется в Москву

«Вы внесли значительный вклад в изучение актуальных проблем контроля за глобальной стабильности и вооружениями. Вы стали одной из ведущих аналитических площадок не только в России, но и за рубежом», - указал в письме посол.

При этом в конце послания Антонов написал от руки, что его командировка завершена.

«Надеюсь, что мы будем вместе продолжать отстаивать интересы Отчизны», - отметил он.

Ранее посол отмечал, что спецслужбы в США бесцеремонно относятся к россиянам и унижают их во время обысков. По его словам, если люди приходят в посольство России в Соединенных Штатах, то вынуждены проходить через допросы и объяснять цели визита в дипломатическое представительство.