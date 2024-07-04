Посол России в США вернется в Москву
Посол России в США Анатолий Антонов, в скором времени, вероятно, вернется в Москву. Такой вывод «Коммерсант» сделал из телеграммы дипломата по случаю 30-летия ПИР-Центра, опубликованную в Telegram-канале центра «Ядерный контроль».
«Вы внесли значительный вклад в изучение актуальных проблем контроля за глобальной стабильности и вооружениями. Вы стали одной из ведущих аналитических площадок не только в России, но и за рубежом», - указал в письме посол.
При этом в конце послания Антонов написал от руки, что его командировка завершена.
«Надеюсь, что мы будем вместе продолжать отстаивать интересы Отчизны», - отметил он.
Ранее посол отмечал, что спецслужбы в США бесцеремонно относятся к россиянам и унижают их во время обысков. По его словам, если люди приходят в посольство России в Соединенных Штатах, то вынуждены проходить через допросы и объяснять цели визита в дипломатическое представительство.