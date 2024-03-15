15 марта 2024, 00:53

Посол России в США рассказал об угрозах в адрес дипмиссии

РИА «Новости»
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Посольству России в США поступают угрозы, рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на «Первом канале». Дипломат также предупредил о готовящихся антироссийских акциях во время президентских выборов.

По словам дипломата, в посольство поступает много провокационных звонков с угрозами.

«Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и - не сорвать, это просто не получится, - а осложнить [выборы], испортить нам настроение», - сказал Антонов.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на Западе массово нарушают избирательные права россиян. Памфилова предупредила о возможных провокациях в недружественных странах в ходе голосования на выборах президента России.

США Элла Памфилова Россия Запад Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 01:16
Пентагон заявил о полетах Ту-95 у зон ПВО США и Канады
РИА «Новости»
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Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады. С таким заявлением глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо выступил в конгрессе.

«На прошлой неделе впервые более чем за два года русские отправили два бомбардировщика „медведь“ <…> вдоль так называемого Фареро-Исландского рубежа - Гренландия, Исландия и Великобритания», - сказал он.

По словам военного, Ту-95 приближались к опознавательным зонам ПВО Канады и США. Путь бомбардировщиков тщательно отслеживался, но их не смогли перехватить из-за смены маршрута перед входом в зону действия противовоздушной обороны, добавил Гийо.

Осенью 2023 года российские военные засекли два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем. Истребитель Су-27 не дал им пересечь границу России.

США Истребители Пентагон Канада ПВО
15 марта 2024, 00:04
Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области
РИА «Новости»
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Взрывы прогремели в Хмельницкой области. В регионе объявили воздушную тревогу, сообщил в Telegram-канале телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены заработали в Винницкой и Хмельницкой областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР.

До этого сообщалось о взрывах в Винницкой области Украины. Местные власти объявили воздушную тревогу.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее указал на рост угрозы террористических атак на приграничных территориях России. Украинские ДРГ особенно активизировались со стороны Харьковской области.

Взрывы
14 марта 2024, 23:58
Самолет главы МО Британии остался без связи под Калининградом
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Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, на котором глава Минобороны страны Грант Шэппс летел из Польши. Об этом написала газета The Times.

По данным издания, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда бизнес-джет Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью, над Балтийским морем.

Для определения местоположения самолета пилотам пришлось использовать альтернативные методы. Авторы материала указали, что аналогичные проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.

Польское издание Epoznan ранее написало, что 17 января российские военные подавили сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Управляющий сайтом gpsjam.org Джон Уайзман предположил, что попытка глушения была преднамеренной.

Великобритания Самолеты Польша Калининград
14 марта 2024, 23:19
Белоруссия запретила ввоз спиртных напитков из Литвы
РИА «Новости»
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Власти Белоруссии запретили ввоз некоторых товаров через белорусско-литовскую границу. Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства республики.

В Белоруссию из Литвы теперь нельзя ввозить алкогольные напитки - от пива до этилового спирта. А также уксус, шины, покрышки и одежду. Под запрет попали и бывшие в употреблении товары и части транспортных средств.

«Введение запрета на ввоз - ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», - сообщило правительство.

Ранее власти Латвии запретили ввоз ряда продуктов из России и Белоруссии. Ограничения начали действовать с 8 марта. Под запрет попала сельскохозяйственная продукция: овощи, фрукты, орехи, ягоды, зерновые и кормовое сырье.

Белоруссия Литва Запреты Россия Продукты

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