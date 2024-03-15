Посол России в США рассказал об угрозах в адрес дипмиссии
Посольству России в США поступают угрозы, рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на «Первом канале». Дипломат также предупредил о готовящихся антироссийских акциях во время президентских выборов.
По словам дипломата, в посольство поступает много провокационных звонков с угрозами.
«Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и - не сорвать, это просто не получится, - а осложнить [выборы], испортить нам настроение», - сказал Антонов.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на Западе массово нарушают избирательные права россиян. Памфилова предупредила о возможных провокациях в недружественных странах в ходе голосования на выборах президента России.