Посол России в США рассказал об угрозах в адрес дипмиссии

По словам дипломата, в посольство поступает много провокационных звонков с угрозами.

«Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и - не сорвать, это просто не получится, - а осложнить [выборы], испортить нам настроение», - сказал Антонов.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на Западе массово нарушают избирательные права россиян. Памфилова предупредила о возможных провокациях в недружественных странах в ходе голосования на выборах президента России.