Посол России в США назвал чепухой мнение, что Карлсон является русским агентом

«В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха», - сказал он.

По его словам, в последнее время в посольство часто звонят и задают вопросы: был ли Карлсон в диппредставительстве перед поездкой в Москву и получал ли какие-нибудь поручения. Из-за этого Антонов задался встречным вопросом о первой поправке к американской конституции.

«Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?» - спросил дипломат.

Ранее в журнале Newsweek заявили, что Карлсона могут обвинить в шпионаже в США из-за диалога с Путиным. По словам юриста Айана Корзина, такие обвинения будут несостоятельными, потому что конституция США гарантирует свободу слова.