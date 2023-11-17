Посол России рассказал, как ведут себя американцы на саммите АТЭС

«Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере», - сказал он.

По словам Бердыева, американская сторона не скрывает, что считает свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин негативно отреагировала на слова американского лидера Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине после их встречи на полях саммита АТЭС. Глава Штатов назвал китайского лидера диктатором. Мао Нин назвала это заявление безответственным и ошибочным.