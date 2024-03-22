Посол России предупредил о последствиях при передаче японских Patriot Украине

По его словам, администрация японского премьера Фумио Кисиды взяла курс на ремилитаризацию страны, также наблюдается укрепление реваншистских настроений в обществе. Государство направлено на либерализацию экспорта вооружения, пояснил Ноздрев. Власти страны поставили задачу наладить военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами.

Администрация Кисиды , как подчеркнул дипломат, заинтересована в максимально быстрые сроки обеспечить результаты, которые ждет их главный союзник - Соединенные Штаты.

Ноздрев отметил, что в ситуации с поставками Patriot решения принимались очень быстро. И они фактически позволяют США взять под свой контроль те вооружения, которые имеются у японской стороны.

«Мы будем внимательно смотреть, чтобы поставленные Patriot не оказались на Украине, потому что если это случится, наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги», - добавил дипломат.

Пока о конкретных шагах говорить рано, но они прорабатываются, резюмировал он.