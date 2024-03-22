Посол России предупредил о последствиях при передаче японских Patriot Украине
Передача японских Patriot Украине грозит тяжелыми последствиями для двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил РИА «Новости» чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
По его словам, администрация японского премьера Фумио Кисиды взяла курс на ремилитаризацию страны, также наблюдается укрепление реваншистских настроений в обществе. Государство направлено на либерализацию экспорта вооружения, пояснил Ноздрев. Власти страны поставили задачу наладить военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами.
Администрация Кисиды , как подчеркнул дипломат, заинтересована в максимально быстрые сроки обеспечить результаты, которые ждет их главный союзник - Соединенные Штаты.
Ноздрев отметил, что в ситуации с поставками Patriot решения принимались очень быстро. И они фактически позволяют США взять под свой контроль те вооружения, которые имеются у японской стороны.
«Мы будем внимательно смотреть, чтобы поставленные Patriot не оказались на Украине, потому что если это случится, наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги», - добавил дипломат.
Пока о конкретных шагах говорить рано, но они прорабатываются, резюмировал он.