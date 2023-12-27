Посол рассказал об актах вандализма против имущества российской дипмиссии в Австрии

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Он отметил, что за прошедшие месяцы дипмиссия зафиксировала несколько нападений на российское имущество и объекты.

«В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения», -указал посол.

Любинский добавил, что власти Австрии оперативно реагируют на обращения российской стороны и не игнорируют вопросы обеспечения безопасности дипломатов.

Ранее посол в Вене рассказал, что направленные австрийским руководством Украине деньги в конечном счете идут на поддержку ВСУ , а не на восстановление экономики страны.

Он подчеркнул, что Австрия выделила украинской стороне около 230 миллионов евро, которые ушли «вовсе не на мирные проекты». По мнению Любинского, австрийские власти нарушили принципы нейтралитета и стали участниками спонсирования ВСУ.