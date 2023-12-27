27 декабря 2023, 07:45

Посол рассказал об актах вандализма против имущества российской дипмиссии в Австрии

Unsplash
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Жилые дома и транспорт российских дипломатов в Австрии пострадали от актов вандализма. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

Он отметил, что за прошедшие месяцы дипмиссия зафиксировала несколько нападений на российское имущество и объекты.

«В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения», -указал посол.

Любинский добавил, что власти Австрии оперативно реагируют на обращения российской стороны и не игнорируют вопросы обеспечения безопасности дипломатов.

Ранее посол в Вене рассказал, что направленные австрийским руководством Украине деньги в конечном счете идут на поддержку ВСУ , а не на восстановление экономики страны.

Он подчеркнул, что Австрия выделила украинской стороне около 230 миллионов евро, которые ушли «вовсе не на мирные проекты». По мнению Любинского, австрийские власти нарушили принципы нейтралитета и стали участниками спонсирования ВСУ.

Австрия Россия Вандализм
27 декабря 2023, 08:10
Аргентина выпустит новые купюры на фоне высокой инфляции
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Аргентине придется выпустить новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо. Об этом газете La Nacion заявил президент страны Хавьер Милей.

«Тема с купюрами - это пытка… Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек», - отметил он.

Глава государства назвал вопрос с выпуском новых купюр очевидным. На две тысячи песо можно купить меньше двух килограмм сахара или риса. Самой крупной купюрой нельзя даже расплатиться за чашку кофе с булочкой в кафе, рассказал Милей. Чаще всего аргентинцы используют купюры номиналом по 500 и 1000 песо, так как купюра в две тысячи вышла недавно.

Ранее президент Аргентины подписал указ о проведении более 300 экономических реформ. Он пообещал, что созовет референдум, если парламент откажется одобрять нововведения , направленные на либерализацию экономики.

По словам Милея, его действия поддерживают около 75% жителей страны. В будущем он планирует провести «реструктуризацию» Аргентины и уничтожить барьеры, мешающие экономическому развитию государства.

Аргентина Деньги Экономика Инфляция
27 декабря 2023, 07:50
Президент Аргентины пообещал созвать референдум в случае отклонения его реформ
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Если парламент Аргентины отклонит радикальные реформы, предложенные ее новым лидером Хавьером Милеем, в стране может пройти референдум. Об этом Милей заявил в интервью La Nacion.

«Если мне откажут, я созову референдум и заставлю их (членов парламента - прим. ред.) объяснить мне, почему они против народа», - указал он.

Новый аргентинский президент предположил, что Конгресс «не может смириться с тем, что проиграл». Он утверждает, что предложенные реформы «идут на пользу людям». По словам Хавьера Милея, его указ поддерживают 75% жителей.

Согласно Конституции Аргентины, президент действительно имеет право созвать референдум, но его результаты не будут иметь обязательную юридическую силу.

Милей подписал указ о проведении более 300 реформ для либерализации экономики. Пакет законов передадут Конгрессу Аргентинской нации. Новый президент Аргентины также заявил о планах ее «реструктуризации». Он намерен вернуть «свободу» и убрать препятствия на пути экономического развития страны.

Аргентина
27 декабря 2023, 07:30
Нетаньяху осудили за высказывание про управление Газой
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Высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху про управление Газой подрывают мирный процесс. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

Нетаньяху заявил, что не позволит Палестинской национальной администрации снова управлять анклавом. В ответ на это Нофаль уточнил, что администрация не оставляла Газу. Ее представители не переставали выполнять функции «по созданию лучших условий жизни для народа», подчеркнул посол.

«Этими заявлениями Нетаньяху вбивает последний гвоздь в крышку гроба соглашений Осло и мирного процесса в целом, который израильтяне подрывают уже более 25 лет, особенно принцип сосуществования двух государств», - добавил Нофаль.

Нетаньяху назвал условия для прекращения боевых действий в Газе. По его словам, столкновения прекратятся после того, как Израиль добьется демилитаризации анклава. Также премьер назвал важным условием уничтожение палестинских радикалов ХАМАС и дерадикализацию населения.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов назвал планы Нетаньяху по достижению мира в Газе оторванными от реальности и не отвечающими реальному положению дел.

Израиль Палестина
27 декабря 2023, 07:25
Энтузиасты начали скупать в Британии истребители Spitfire времен Второй мировой войны
Unsplash
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Компания-реставратор Airframe Assemblies зафиксировала в Великобритании резкий рост спроса на восстановленные истребители Spitfire. Эти самолеты выпускали еще во времена Второй мировой войны. Об этом The Times рассказал главу компании Стивен Визард.

По его словам, Airframe Assemblies приходится иногда отказываться от заказов, так как ангары с самолетами уже полностью заполнены истребителями Spitfire.

«У нас идет бурная торговля. Мы очень заняты, как никогда заняты. Мы находимся в той точке, о которой я никогда не думал», - указал Визард.

Он добавил, что компания планирует расширение, чтобы восстанавливать больше самолетов. Заказы на реставрацию делают музеи, коммерческие пилоты и энтузиасты. Стоимость восстановления одного истребителя составляет примерно три миллиона фунта стерлингов (около 350 миллионов рублей).

Ранее бизнесмен Дэвид Сакс прокомментировал провал программы выпуска самолетов F-35. Истребители этой модели имеют дорогостоящие детали и требуют больших временных затрат для сборки.

Вторая мировая война Великобритания Истребители Музеи Самолеты

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