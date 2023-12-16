Посол рассказал о товарообороте между Россией и Испанией

Он отметил, что объем товарооборота между странами снизился на 54,2%.

«Экспорт России в Испанию упал на 58,6%, до 2,47 миллиарда евро, а импорт России из Испании - на 35,2%, до 665,5 миллиона евро», - указал посол.

Клименко напомнил, что существенное снижение товарооборота фиксировали в 2015 году, после первого пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. По его словам, негативные последствия ограничений уже тогда «в полной мере стали ощутимы».

«Только на продажах своих товаров в Россию Испания теряет ежегодно почти один миллиард евро, а это значит закрытые фабрики и потерянные рабочие места», - заключил дипломат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил, сколько всего ограничений другие страны ввели против России. Он подсчитал, что против государства объявили в общей сложности 17 937 санкций.