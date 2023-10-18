Посол Палестины отозвал заявление о звонке Израиля перед взрывом в больнице «Аль-Ахли»

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Дипломат намекнул на причастность Израиля к ракетной атаке по госпиталю в палестинском анклаве. В своем отозванном сообщении он также обратил внимание, что в результате трагедии погибли почти 500 человек.

Ранее о предупреждении Израиля перед взрывом в больнице заявил палестинский посол в Испании Хусни Абдель Вахид. По его словам, израильская сторона за несколько часов до атаки связалась с медучреждением и рассказала об угрозе обстрела.

По данным СМИ, в результате ЧП погибли или пострадали более 800 человек. Больница предоставляла убежище мирным жителям палестинского анклава.

ЦАХАЛ заявил, что ответственность за взрыв больнице лежит не на Израиле, а на группировке «Исламский джихад»*, ракета которой влетела в здание госпиталя.

*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.