Посол Палестины отозвал заявление о звонке Израиля перед взрывом в больнице «Аль-Ахли»
Израиль сделал предупредительный звонок в больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа за час до того, как в ней прогремел взрыв. Об этом рассказал посол Палестины в Японии Валид Али Сиям, но через некоторое время отозвал свое заявление, сообщил Reuters.
Дипломат намекнул на причастность Израиля к ракетной атаке по госпиталю в палестинском анклаве. В своем отозванном сообщении он также обратил внимание, что в результате трагедии погибли почти 500 человек.
Ранее о предупреждении Израиля перед взрывом в больнице заявил палестинский посол в Испании Хусни Абдель Вахид. По его словам, израильская сторона за несколько часов до атаки связалась с медучреждением и рассказала об угрозе обстрела.
По данным СМИ, в результате ЧП погибли или пострадали более 800 человек. Больница предоставляла убежище мирным жителям палестинского анклава.
ЦАХАЛ заявил, что ответственность за взрыв больнице лежит не на Израиле, а на группировке «Исламский джихад»*, ракета которой влетела в здание госпиталя.
*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.