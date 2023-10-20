Посол Палестины назвал возможные сроки начала наземной операции Израиля в Газе
Палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль сообщил, что наземная операция Израиля в секторе Газа ожидается сегодня-завтра. Дипломат сделал такое заявление в эфире телеканала «Россия-24».
Нофаль подчеркнул, что боевые действия со стороны палестинского движения ХАМАС и Израиля нанесут мощный ущерб мирному населению региона.
«Израиль начнет свое нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра», - заявил дипломат.
В пятницу посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил о принятии решения о начале наземной операции в сектора Газа. Он также сообщил об успешной ликвидации всех боевиков ХАМАС , которые вторглись на территорию государства.
После обстрелов Израиля со стороны сектора Газа ЦАХАЛ объявил о проведении контртеррористической операции «Железные мечи». Армия Израиля также начала наносить по палестинскому анклаву удары, ликвидируя военную инфраструктуру и командование ХАМАС.