Посол Палестины назвал возможные сроки начала наземной операции Израиля в Газе

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Нофаль подчеркнул, что боевые действия со стороны палестинского движения ХАМАС и Израиля нанесут мощный ущерб мирному населению региона.

«Израиль начнет свое нападение в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра», - заявил дипломат.

В пятницу посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил о принятии решения о начале наземной операции в сектора Газа. Он также сообщил об успешной ликвидации всех боевиков ХАМАС , которые вторглись на территорию государства.

После обстрелов Израиля со стороны сектора Газа ЦАХАЛ объявил о проведении контртеррористической операции «Железные мечи». Армия Израиля также начала наносить по палестинскому анклаву удары, ликвидируя военную инфраструктуру и командование ХАМАС.