Посол Палестины назвал условия для проведения переговоров
Израиль и Палестина должны одновременно прекратить боестолкновения, чтобы сесть за стол переговоров. Об этом ТАСС заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
«Конечно. Мы говорим, что надо остановить эту войну. <…> Мы думаем, было бы лучше, если бы Израиль остановил ее. Потому что больше всего будут страдать мирные люди», - подчеркнул он.
По его словам, радикальное палестинское движение ХАМАС готово вернуть заложников, среди которых есть как европейцы, так и американцы. Газе необходима помощь. Анклаву нужны лекарства и медицинское оборудование.
«А потом можно пойти на переговоры», - добавил посол, ответив на вопрос о возможном приостановлении боевых столкновений двумя сторонами одновременно.
С начала эскалации конфликта погибли 4 218 палестинцев. Ранения получили еще 14 400 человек.
Днем 20 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил о готовности властей еврейского государства начать наземную операцию в секторе Газа. Он пояснил, что без этого ЦАХАЛ не сможет ликвидировать структуру движения ХАМАС.