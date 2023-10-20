Посол Палестины назвал условия для проведения переговоров

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«Конечно. Мы говорим, что надо остановить эту войну. <…> Мы думаем, было бы лучше, если бы Израиль остановил ее. Потому что больше всего будут страдать мирные люди», - подчеркнул он.

По его словам, радикальное палестинское движение ХАМАС готово вернуть заложников, среди которых есть как европейцы, так и американцы. Газе необходима помощь. Анклаву нужны лекарства и медицинское оборудование.

«А потом можно пойти на переговоры», - добавил посол, ответив на вопрос о возможном приостановлении боевых столкновений двумя сторонами одновременно.

С начала эскалации конфликта погибли 4 218 палестинцев. Ранения получили еще 14 400 человек.

Днем 20 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил о готовности властей еврейского государства начать наземную операцию в секторе Газа. Он пояснил, что без этого ЦАХАЛ не сможет ликвидировать структуру движения ХАМАС.