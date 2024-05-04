Посол Нидерландов закончил свою работу в России

Перед уходом Плух поучаствовал в церемонии возложения цветов по случаю нидерландского Дня поминовения павших. В дипмиссии отметили, что памятное событие отмечают в Нидерландах 4 мая. В это время местные жители вспоминают погибших во времена Второй мировой войны и других конфликтов. Каждый год в эту дату работники посольства Нидерландов в Москве собираются на Введенском кладбище у надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса. Там Плух возложил венок к могиле после двух минут молчания.

В декабре прошлого года стало известно, что Владимир Тарабрин занял пост посла в Нидерландах и постоянного представителя России при ОЗХО. Указ подписал лидер РФ Владимир Путин. Также президент освободил от этих должностей предшественника Тарабрина Александра Шульгина.