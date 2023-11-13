Посол Израиля сравнил пропалестинские митинги с новым видом антисемитизма

По его словам, участники пропалестинских демонстраций с помощью лозунгов пытаются разжечь ненависть по отношению к евреям. Он напомнил, что на некоторых акциях звучали такие фразы как «звезда Давида в мусорном ведре» и призывы «очистить мир» от Израиля.

«Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это - новый вид антисемитизма», - отметил посол.

Бен Цви заявил, что израильская армия сможет постоять за себя и даст отпор врагу. Он сравнил ситуацию с 1940-ми годами и добавил, что жители Израиля будут себя защищать.

Ранее СМИ сообщали, что палестинское движение ХАМАС готовило вторую волну атак на Израиль. Боевики планировали в течение нескольких дней продвинуться вглубь страны, атаковать крупные города и разжечь масштабный конфликт.