Посол Израиля рассказал, каким хотел бы видеть сектор Газа

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Дипломат подчеркнул, что считает глупостью мнение, что Израиль не может жить в мире со странами, где исповедуют ислам. В качестве положительного примера он привел Объединенные Арабские Эмираты, с которыми страна ведет торговлю и культурный обмен.

«Сектор Газа не должен в этом смысле отличаться от арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира», - заявил Бен Цви.

Отвечая на вопрос о возможном урегулировании конфликта с участием международных посредников, включая Россию, посол Израиля ответил, что необходимо быть уверенным, что участники договоренностей готовы выполнить все взятые на себя обязательства.

С просьбой о помощи в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной к президенту России Владимиру Путину обратился премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Он подчеркнул, что необходимо срочно найти решение, потому что текущая ситуация уже привела к большому количеству жертв.

Обострение конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС началось на минувшей неделе после того, как из сектора Газа произошел массированный ракетный обстрел, а группа боевиков захватила приграничные поселки. В ответ Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по палестинской территории и пригрозила наземной операцией. Пока Газа, где проживают 2,3 миллиона человек, находится в полной блокаде.