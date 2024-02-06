Посол Израиля Гальперин прибыла в МИД России после недопустимых высказываний

«Машина посла только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства», - передал корреспондент издания.

До этого сообщалось, что израильского посла вызвали в министерство за недопустимые публичные высказывания, искажающие российские внешнеполитические подходы и исторические реалии. Как подчеркнули в российском дипведомстве, заявления Гальперин были неудачным началом миссии, нацеленной на развитие отношений двух государств.

Гальперин заявила, что Россия якобы не поддерживает Израиль в борьбе с терроризмом. Дипломат сказала, будто российское руководство «не вполне поняло», что ХАМАС совершил жестокое и бесчеловечное нападение. Она посетовала на то, что представителей группировки «принимают, обнимают» в Москве. Россия, по ее словам, теряет симпатии израильтян.

Ранее Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа. Страна может не прекращать огонь в палестинском анклаве, но не должна мешать передаче гуманитарной помощи жителям.