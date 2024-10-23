23 октября 2024, 03:09

Посол Германии оправдался перед МИД России за преобразование штаба в Ростоке

РИА «Новости»
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Преобразование штаба Военно-морских сил Германии в Ростоке в Балтийское командное оперативно-тактическое соединение не нарушило международные договоренности. Немецкий посол Александр Граф Ламбсдорфф заявил об этом при вызове в МИД России, сообщил РБК.

Посольство Германии изложило журналистам позицию своего правительства. Страна задействует штаб в Ростоке в работе сил боевой готовности НАТО. В нем продолжат служить как немецкие военные, так и офицеры других стран. Однако, по мнению дипмиссии, это не станет нарушением Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года.

«Подчинение подразделений германских вооруженных сил структурам НАТО, в том числе на территории бывшей ГДР и Берлина, соответствует положениям Договора 2+4 (пункт 1 абзаца 3 статьи 5)», - сообщили дипломаты.

Об этом, по информации посольства, Ламбсдорфф сказал российским коллегам во время вызова. МИД России 22 октября выразил ему решительный протест за создание регионального штаба морского командования НАТО в восточногерманском городе.

Германия Военные НАТО МИД РФ Армия
23 октября 2024, 03:12
Байден предложил «закрыть» Трампа
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заявил о необходимости «закрыть» кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Его слова привел телеканал Fox News.

«Мы должны его политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», - сказал он.

Республиканец Трамп также неоднократно повергал критике своих соперников от Демократической партии. Он напомнил, как Байден часто забывает имена и даты. Сам же политик готов пройти тест на когнитивные способности и призвал всех кандидатов последовать своему примеру.

Также Трамп высказывал обеспокоенность из-за угроз, которые несет за собой состояние здоровья Байдена для США. По словам миллиардера, во всем мире смеются над Соединенными Штатами и скептически относятся к возможному президентству Камалы Харрис.

США Дональд Трамп Джо Байден
23 октября 2024, 02:54
Военный истребитель разбился в Бразилии
Unsplash
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Истребитель F-5М ВВС Бразилии разбился в столичном регионе Натал. Пилот успел спастись, сообщил телеканал CNN Brasil.

«Заметив проблемы с истребителем, пилот увел его в необитаемый район и катапультировался. Его нашли живым», - отметили в сообщении.

По данным телеканала, самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми домами. На месте падения произошел пожар.

В бразильском военном ведомстве уточнили, что пилот выполнял тренировочный полет. Информации о разрушениях и пострадавших на земле нет.

В сентябре на северо-западе Индии во время отработки ночных полетов потерпел крушение истребитель МиГ-29.

Пилоту пришлось катапультироваться. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Истребители Бразилия Военные
23 октября 2024, 02:15
Альпака унизила Карла III во время общения с жителями Канберры
РИА «Новости»
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Визит короля Великобритании Карла III в Канберру, где он встретился с местными жителями, обернулся для него неловкой ситуацией. На монарха чихнула альпака, которую он погладил по носу, сообщило издание The Indepedent.

На кадрах видно, что британский монарх остановился напротив альпака, которую ее владелец Роберт Флетчер нарядил в картонную корону и галстук-бабочку. Карл III протянул руку, чтобы погладить животное по носу. Альпака после этого тряхнула головой и чихнула на короля.

«Король недоуменно посмотрел, но таков уж Хефнер (кличка животного - прим. ред.). В конце концов, он альпака… Он всегда ведет себя лучшим образом», - объяснил поведение хозяин животного.

Флетчер добавил, что его альпака выступает за монархию, не кусается и не плюется, всегда ведет себя хорошо. Карл III рассмеялся и продолжил общаться с собравшимися.

До этого австралийский сенатор Виктория Лидия Торп потребовала от британского монарха публичных извинений за геноцид народа Австралии и потребовала вернуть отнятую землю.

Великобритания Австралия Животные Карл III
22 октября 2024, 23:47
Краснов рассказал на саммите G20 о борьбе с киберпреступностью в России
РИА «Новости»
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В завершающий день работы саммита G20 генеральный прокурор Игорь Краснов принял участие в сессии «Новые технологии и борьба с транснациональной преступностью». Он рассказал о практике противодействия киберпреступности в России.

«Своевременная профилактика новых видов IT-преступности гораздо важнее, чем последующее устранение наступивших негативных последствий», - отметил он.

Во время выступления Краснов сообщил, что для отмывания преступных доходов злоумышленники стали пользоваться не только цифровой валютой, но и другими видами виртуальных активов. Это указывает на появление «так называемой DeFi-преступности, которую необходимо прогнозировать, в том числе с применением нейронных сетей».

Генпрокурор добавил, что за последние пять лет в России приняли законы о цифровых финансовых активах и криптовалютах. Кроме того, правоохранители усовершенствовали механизмы противодействия кражам с банковских счетов.

Во время рабочего визита в Бразилию Краснов провел несколько встреч с иностранными коллегами. В ходе разговора с коллегой из Сингапура Люсьеном Вонгом российский генпрокурор призвал наращивать потенциал в борьбе с киберпреступностью.

Саммиты Законы G20 Криптовалюты Россия Кражи Игорь Краснов Технологии

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