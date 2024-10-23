Посол Германии оправдался перед МИД России за преобразование штаба в Ростоке

Посольство Германии изложило журналистам позицию своего правительства. Страна задействует штаб в Ростоке в работе сил боевой готовности НАТО. В нем продолжат служить как немецкие военные, так и офицеры других стран. Однако, по мнению дипмиссии, это не станет нарушением Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года.

«Подчинение подразделений германских вооруженных сил структурам НАТО, в том числе на территории бывшей ГДР и Берлина, соответствует положениям Договора 2+4 (пункт 1 абзаца 3 статьи 5)», - сообщили дипломаты.

Об этом, по информации посольства, Ламбсдорфф сказал российским коллегам во время вызова. МИД России 22 октября выразил ему решительный протест за создание регионального штаба морского командования НАТО в восточногерманском городе.