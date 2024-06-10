Посол Филиппин высказался о возможном введении антироссийских санкций

«Два года назад, когда началась специальная военная операция, мы не ввели санкции, и этот вопрос вы мне уже задавали. Я повторю свой ответ: я так не думаю», - высказался он.

Дипломат предположил, что вместо введения ограничений власти страны будут решать вопрос о преодолении вторичных санкций, которые последуют со стороны других государств.

Антироссийские санкции бьют по европейским компаниям, покинувшим РФ. Организации потеряли из-за этого свыше 107 миллиардов долларов. Как отметил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, потери европейских компаний не восстановить, а ситуация будет только ухудшаться. Рим уже потерял на антироссийских санкциях около 10-15 миллиардов евро, добавил он.