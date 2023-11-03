«Пособие по психиатрии». Украинские политики начали борьбу «за теплое место»

Далее - прямая речь.

Интересно запели сейчас политические украинцы. Стройного хора больше нет, есть некая разноголосица, которой Зеленский уже явно не управляет, несмотря на наличие мощного репрессивного аппарата. Не боятся уже репрессий, отставок и увольнений. Потому что Зеленский из «всемирного героя» превращается в самую настоящую хромую утку. Зрелище даже более жалкое, чем фюрер в бункере в апреле 1945-го - хотя бы потому, что тогда на место фюрера уже никто особо не рвался, а Зеленский окружен стаей «единомышленников», готовых его сожрать и заполучить в наследство то, что останется от нынешней Украины.

Свою песню поет хитрозадый [экс-советник главы офиса президента Алексей] Арестович*, свою арию пытается исполнить главком [Валерий] Залужный, внезапно снова объявилась «женщина с косой», рубящая правду-матку (бывшая глава правительства Юлия Тимошенко - прим. ред.), даже Юра Луценко (экс-генпрокурор Украины - прим. ред.) - и тот отметился.

Гадюки начали борьбу Все они говорят разное - явно не то, что понравилось бы Зеленскому. Гадюки начали борьбу за самое теплое место, и эта борьба будет беспощадной.

Арестович* вообще кидает украинцам кость в виде «надежды на мир», и это на самом деле может сработать, если, конечно, Арестовича* не объявят «врагом Украины», что в нынешних условиях более, чем вероятно. Но, как мне кажется, о «мире» говорить начнут и другие. Украинцам подадут идею, что [конфликт] все равно выигран, а Крым, Донбасс, Запорожье и Херсонская область - дело времени. Многие это сожрут. Украинцев вообще можно накормить чем угодно, они стали абсолютно всеядными.

Продолжение конфликта Как быть России с этими «миротворцами»? А никак. Надо продолжать делать то, что делается, продвигаться вперед, уничтожать военный потенциал Украины до его полного обнуления. Потому что какая бы тварь сейчас не встала во главе Украины, у нее в подкорке будет задача в очередной раз обмануть русских и снова начать [конфликт] в более выгодных условиях. Примерно то же самое держат в уме и западные политики.

У России нет выбора. Никакого. Потому что существование украинского государства с нынешней идеологией, неважно, в каких границах, в любом случае будет означать продолжение [конфликта] в обозримом будущем.

И в этом контексте внутреннюю украинскую политику можно рассматривать только как некий забавный цирк. Или учебное пособие по психиатрии.

* Алексея Арестовича в России включили в список террористов и экстремистов.