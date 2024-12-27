«Посмотрим правде в глаза». Великобритании предложили стать 51-м штатом США

Издание пояснило, что постоянный процесс экономического переноса из «провинциальной Великобритании» в американскую метрополию ускорился в последние годы. Теперь США рассматривают Великобританию как рай для офшоринга, похожий на Индию.

«Управление миром для нас - вчерашняя мечта. Наши территориальные склоки больше не определяют ход истории, а скорее предоставляют возможность нашим лидерам предоставлять еще больше бессмысленных уступок иностранным государствам», - заявили авторы материала.

Газета также отметила, что «нам повезет, если нам предоставят сделку, подобную (полу)шуточному предложению Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата».

«Почему бы не вскочить в вагон „Америка прежде всего“ и не встать на сторону победителей? По крайней мере, мы могли бы получить лучший фастфуд», - резюмировали авторы материала.

Ранее Трамп в рождественском поздравлении назвал канадского премьер-министра Трюдо «губернатором». Политик предложил Канаде стать 51-м штатом США в обмен на снижение налогов.