12 апреля 2024, 11:40

Послы Италии и Словении приехали в МИД

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Посол Италии в Москве Джорджо Стараче 12 апреля прибыл в МИД России. Причины его приезда не назывались. Об этом сообщили «Известия».

До Стараче в МИД была вызвана посол Словении в Москве Дарья Бавдаж-Курет из-за высылки Любляной одного сотрудника посольства России. Визит словенского посла оказался коротким - через 15 минут она покинула здание внешнеполитического ведомства. Бавдаж-Курет не стала комментировать эту встречу с российскими коллегами.

Накануне в МИД России вызвали посла Австрии Вернера Альмхофера. Ему вручили ноту, в которой объявили персоной нон грата одного австрийского дипломата. В российском ведомстве пояснили, что это была ответная мера на недружественные шаги Вены. До этого австрийские власти выслали из страны двух дипломатов РФ.

Италия Россия
12 апреля 2024, 11:20
Перевозчики грузов из ОАЭ в Россию столкнулись с проблемой из-за ситуации в Красном море
РИА «Новости»
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Из-за конфликта в Красном море перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты для мировой торговли. Все это привело к перегрузу одного из крупнейших портов ОАЭ — Джабаль-Али, — через который в том числе идут контейнеры в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Из-за конфликта в Красном море перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты для мировой торговли. Все это привело к перегрузу одного из крупнейших портов ОАЭ - Джабаль-Али, - через который в том числе идут контейнеры в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Участники рынка сообщили о росте стоимости услуг самого порта. Также они отметили, что время на транзит увеличилось, а цены на доставку грузов из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию выросли.

«Порт сильно перегружен. Цены на все услуги существенно выросли», - отметила президент таможенного брокера KBT Юлия Шленская.

В период с января по март средний срок морской доставки грузов из ОАЭ в Россию вырос с 25 до 52 дней. Участники рынка ищут новые маршруты. Но пока они сталкиваются с тем, что другие региональные порты не такие емкие.

Как отметил один из собеседников «Коммерсанта», для России есть альтернативные маршруты. В качестве примера он привел транспортный коридор Север - Юг через Иран и Каспийское море, а также маршрут из Китая через Казахстан.

Торговля Россия ОАЭ
12 апреля 2024, 11:11
В Эстонии захотели признать Московский патриархат террористической организацией
Unsplash
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Московский патриархат необходимо признать в Эстонии террористической организацией. С таким предложением выступил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, его процитировала газета Postimees.

Министр сообщил, что планирует предложить парламенту страны, рийгикогу, объявить Московский патриархат поддерживающим в своей деятельности терроризм. Если эстонские власти пойдут на это, деятельность Московского патриархата в республике могут запретить по решению суда. Ляэнеметс заверил, что на прихожанах это не отразится.

«Это не значит, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны», - уточнил глава МВД Эстонии.

Ранее в парламенте республики обсудили экономическую тактику давления на Эстонскую православную церковь с целью вынудить ее разорвать связи с Россией. Депутат от партии «Отечество» Ахти Калликорма призвал лишить ЭПЦ недвижимого имущества.

В начале 2024 года власти страны отказались продлевать вид на жительство митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову). Его обязали покинуть республику, заявив, что он якобы угрожает безопасности государства.

РПЦ Россия Религия Эстония
12 апреля 2024, 07:39
Российские инструкторы приехали в Нигер
РИА «Новости»
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В Нигер приехали 100 российских специалистов для обучения армии противодействию терроризму и работе с системой ПВО. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям», - сказал один из членов африканского корпуса.

По его словам, задача россиян - наладить взаимодействие и обучить армию Нигера. Российские специалисты прибыли в страну в сопровождении медиков, тщательно подготовились и прошли вакцинацию.

Управление радио и телевидения Нигера объявило, что национальная армия в рамках военного сотрудничества с Россией получила современные системы ПВО. Вместе с техникой в Ниамей 10 апреля прибыли 100 российских специалистов, которые установят оборудование и обучат специалистов.

Нигер наряду с Мали и Буркина-Фасо вышел из Экономического сообщества стран Западной Африки. Правительство разорвало военное соглашение с США и закрыло военную миссию Евросоюза в Ниамее.

Африка Военные Армия Нигер
12 апреля 2024, 06:47
Иран решил смягчить ответный удар по Израилю за атаку в Сирии
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заверил главу МИД Германии Анналену Бербок, что из-за риска эскалации ответ Израилю за удар по консульству в Сирии ограничат. Об этом сообщил Axios.

Переговоры прошли по телефону и длились около 90 минут. Все это время министры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и возможные удары за поражение иранского консульства в Дамаске. Амир Абдоллахиан обвинил Израиль в нарушении международного права и Венской конвенции, заявив о необходимости ответить агрессору.

По словам знакомого с ходом переговоров источника, Анналена Бербок передала коллеге послание от США. Она предупредила, что не стоит недооценивать масштабы ответа Израиля на нападение со стороны Ирана. Амир Абдоллахиан заверил, что его страна поведет себя «адекватным» и «ограниченным» образом.

Армия Израиля в начале апреля выпустила ракету по зданию, которое находилось рядом с посольством Ирана в Дамаске. Погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди из черного списка ООН.

Израиль Сирия Международные отношения Иран

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