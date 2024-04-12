Послы Италии и Словении приехали в МИД

Из-за конфликта в Красном море перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты для мировой торговли. Все это привело к перегрузу одного из крупнейших портов ОАЭ — Джабаль-Али, — через который в том числе идут контейнеры в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Из-за конфликта в Красном море перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты для мировой торговли. Все это привело к перегрузу одного из крупнейших портов ОАЭ - Джабаль-Али, - через который в том числе идут контейнеры в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Участники рынка сообщили о росте стоимости услуг самого порта. Также они отметили, что время на транзит увеличилось, а цены на доставку грузов из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию выросли.

«Порт сильно перегружен. Цены на все услуги существенно выросли», - отметила президент таможенного брокера KBT Юлия Шленская.

В период с января по март средний срок морской доставки грузов из ОАЭ в Россию вырос с 25 до 52 дней. Участники рынка ищут новые маршруты. Но пока они сталкиваются с тем, что другие региональные порты не такие емкие.

Как отметил один из собеседников «Коммерсанта», для России есть альтернативные маршруты. В качестве примера он привел транспортный коридор Север - Юг через Иран и Каспийское море, а также маршрут из Китая через Казахстан.