04 марта 2024, 21:01

Послы Евросоюза в последний момент отказались прийти на встречу с Лавровым

Unsplash
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Послы Евросоюза долго думали, но в конечном итоге побоялись встретиться с министром иностранных дел России. За два дня до указанной даты они отклонили приглашение. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи, трансляцию его выступления провели организаторы мероприятия.

«Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту: „Мы решили не ходить“», - отметил Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что поведение послов удивило его и показало страх дипломатов перед страной, в которой они аккредитованы.

«Где это вообще видано?» - задался вопросом Лавров.

Ранее министр рассказал, что государства Запада мечтают одолеть Россию на поле боя. По его словам, страна всегда готова пойти на контакт, но только в том случае, если диалог предлагается вести всерьез.

Сергей Лавров Россия Евросоюз МИД РФ
04 марта 2024, 21:00
Вооруженный мужчина в Германии взял заложников в больнице
Freepik
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В Германии вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в больнице. Все произошло в городе Ахен, сообщила газета Bild.

Ка сообщило издание со ссылкой на полицию, вооруженный мужчина захватил несколько заложников, правоохранители оцепили спецназом территорию больницы на юго-западе города.

Официальные власти пока не сообщили, кому именно угрожает мужчина, кого взял в заложники и какие у него требования. Полиция действует по плану освобождения вероятных заложников.

Германия Больницы Мужчины
04 марта 2024, 20:38
Гендиректор МАГАТЭ встретится с российской делегацией в Сочи
РИА «Новости»
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует 5 марта вылететь в Сочи для консультаций с российской делегацией по Запорожской АЭС. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, переговоры между сторонами запланированы на 6 марта. Также представитель российской стороны прокомментировал заявление Гросси по поводу его намерения встретиться с Владимиром Путиным.

Дипломат отметил, что, в соответствии с существующей практикой, «информация на сей счет должна исходить от пресс-службы президента, если и когда она сочтет это целесообразным и своевременным сделать такое объявление».

Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции приступили к ремонту первого энергоблока. Там выполнят весь комплекс ремонтно-восстановительных работ. Особое внимание уделят всем дизель-генераторам и оборудованию систем безопасности.

Сочи Владимир Путин Запорожская АЭС МАГАТЭ
04 марта 2024, 19:17
Великобританию назвали самой враждебной страной для России
Pxhere
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Великобритания в течение последних 300-400 лет пытается ограничить влияние и экономическую мощь России. Такое заявление сделал постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов, чьи слова привело издание News.ru.

Политик выступил на презентации книги историка Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР». Коллективный Запад стремится «очистить» огромную российскую территорию от ее населения, отметил член Совбеза. При этом Великобритания делает все возможное, чтобы Россия «сидела на задворках Европы».

«Этой „идее“, если ее так можно назвать, несколько сотен лет. Я считаю, что самое враждебное государство для России - это Великобритания», - подчеркнул Иванов.

По его словам, помимо Соединенного Королевства «на передовой» по степени ненависти к России находятся «сателлиты в лице Прибалтики». Этот регион никогда не был независимым и самостоятельным.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад решил «прибрать к рукам» власти Молдавии , как это было с Украиной. При этом руководство страны идет след в след по стопам последней.

Великобритания Европа Россия Запад
04 марта 2024, 18:26
Встреча экспертов ядерной «пятерки» прошла в Саудовской Аравии
Pxhere
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Рабочая встреча экспертов ядерной «пятерки» состоялась в Саудовской Аравии на прошлой неделе. Об этом сообщили на сайте МИД России.

«В рамках выполнения Россией функций координатора в ядерной „пятерке“ 29 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств», - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о странах, обладающих ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ЯО. В объединение входят Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

В октябре 2023 года замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что власти составят график встреч ядерных стран и представит его партнерам. Первая консультация в рамках ядерной «пятерки» состоялась на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в том же году.

США Великобритания Саудовская Аравия Россия Оружие Китай

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