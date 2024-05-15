15 мая 2024, 20:12

Послы ЕС договорились о запрете доступа к российским СМИ

РИА «Новости»
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Страны Евросоюза уже на следующей неделе планируют запретить вещание на территории стран нескольких СМИ, в том числе российских. Об этом сообщил РИА «Новости» европейский источник.

«Постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета (на уровне министров - прим. ред), которое пройдет на следующей неделе», - сообщил собеседник агентства.

Речь идет о таких изданиях, как «Российская газета», «Известия» и «РИА Новости». Предполагается, что запрет введут в рамках 14-го пакета санкций в отношении России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания отечественных СМИ и работы журналистов. Иностранным корреспондентам придется прочувствовать все на себе.

Журналистика Запреты Россия Евросоюз
15 мая 2024, 20:35
Врачи пока не смогли остановить кровотечение у премьера Словакии
РИА «Новости»
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Врачи пока не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьер-министра Словакии Роберта Фицо после ранения в живот. Об это сообщило словацкое издание Standard.

«У премьер-министра кровотечение в брюшной полости, которое врачи пока не знают, как остановить», - говорится в материале.

Фицо получил ранения в результате стрельбы, которую открыл 71-летний мужчина из города Левице. Стрелявший прятался в толпе и выстрелил в премьера три-четыре раза, ему не удалось скрыться.

Глава правительства Словакии получил огнестрельные ранения в живот и грудь. Премьера доставили в реанимационное отделение больницы в краевом центре Банска Быстрица.

Стрельба Больницы Врачи Мужчины Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 19:32
«Чудовищное преступление». Путин — о покушении на премьера Словакии Фицо
Global Look Press
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Владимир Путин направил президенту Словакии Зузане Чапутовой телеграмму, в которой выразил слова поддержки из-за покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Соответствующий документ опубликовал сайт Кремля.

Президент России заявил, что с негодованием встретил новость о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо.

«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что Роберт Фицо - мужественный, сильный человек, а также выразил надежду, что благодаря этим качествам словацкий премьер выстоит в непростой ситуации.

«Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», - заключил Путин.

Премьера Словакии Роберта Фицо ранили из огнестрельного оружия после выездного заседания правительства. За жизнь политика борются врачи в реанимации в краевом центре Банска Быстрица.

Владимир Путин Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 19:14
Президент Словакии выступит с заявлением по поводу покушения на Фицо
РИА «Новости»
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Президент Словакии Зузана Чапутова решила обратиться к нации по поводу покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил местный канал JOJ со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

«Президент Словакии выступит с заявлением в связи с нападением на премьера Фицо», - отметили в сообщении.

Полиция установила личность напавшего. Им оказался 71-летний мужчина из города Левице. Он произвел выстрелы из короткоствольного ружья. Политик получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства. Нападавшего задержали.

Состояние Фицо «очень тяжелое». Премьера доставили в реанимацию в краевом центре Банска Быстрица.

Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 19:02
«Мы знаем, кто кукла, а кто — кукловод». Эрдоган отреагировал на попытку переворота
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте после сообщений о попытке госпереворота, заявил, что власти прекрасно знают, кто готовил заговор. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод», - заявил он.

Президент добавил, что не попадет в эту ловушку. Власти продолжат сохранять достоинство и терпимость, добавил он. Эрдоган связал деятельность предполагаемых заговорщиков с запрещенной в Турции организацией FETÖ.

Ранее прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. До этого стало известно о волне арестов представителей силовых ведомств Турции, которых заподозрили в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в стране преступной.

Однако политолог Тогрул Исмаил исключил вероятность государственного переворота в Турции. По его мнению, в стране нет критической ситуации и предпосылок для госпереворота. Дестабилизация обстановки в Турции не выгодна никому , считает депутат Алексей Чепа.

Турция Реджеп Эрдоган Депутаты Аресты

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