Послы ЕС договорились о запрете доступа к российским СМИ

«Постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета (на уровне министров - прим. ред), которое пройдет на следующей неделе», - сообщил собеседник агентства.

Речь идет о таких изданиях, как «Российская газета», «Известия» и «РИА Новости». Предполагается, что запрет введут в рамках 14-го пакета санкций в отношении России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания отечественных СМИ и работы журналистов. Иностранным корреспондентам придется прочувствовать все на себе.