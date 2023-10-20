Послы 22 стран призвали пустить Красный Крест к заложникам ХАМАС

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«Мы требуем, чтобы международные организации, включая МККК, были допущены к [удерживаемым в Газе] заложникам, чтобы медики могли проверить их состояние и условия их содержания», - заявил он.

Эли Коэн обсудил с дипломатами ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. На встрече присутствовали послы 22 стран, в том числе России, Венгрии, Австрии, Италии, Канады, Франции, Сербии и Нидерландов.

По уточненным данным, ХАМАС взял в заложники 203 человека. Посольство России в Израиле уточнило, что как минимум двое из них - россияне. Погибли 16 человек с двойным гражданством, девять пропали без вести.