Послы 22 стран призвали пустить Красный Крест к заложникам ХАМАС
Послы 22 стран на встрече с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном призвали боевиков палестинского движения ХАМАС пустить представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к пленникам. Глава МИД заявил об этом на своей странице в X (бывшем Twitter).
«Мы требуем, чтобы международные организации, включая МККК, были допущены к [удерживаемым в Газе] заложникам, чтобы медики могли проверить их состояние и условия их содержания», - заявил он.
Эли Коэн обсудил с дипломатами ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. На встрече присутствовали послы 22 стран, в том числе России, Венгрии, Австрии, Италии, Канады, Франции, Сербии и Нидерландов.
По уточненным данным, ХАМАС взял в заложники 203 человека. Посольство России в Израиле уточнило, что как минимум двое из них - россияне. Погибли 16 человек с двойным гражданством, девять пропали без вести.