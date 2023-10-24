Послу России в Литве вручили ноту протеста из-за памятной доски
Литва выразила протест Российской Федерации после снятия во Владимире памятного знака в честь деятеля литовской католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
«В министерство вызвали временного поверенного в делах Российской Федерации Александра Елкина, которому вручили ноту протеста в связи с уничтожением памятного знака Рейнису», - указали в сообщении.
МИД Литвы также потребовало восстановить памятный знак. Факт вручения ноты ТАСС подтвердили в посольстве РФ в Вильнюсе.
Рейнис занимался не только церковной деятельностью. В 1925 году он занял пост министра иностранных дел Литвы и пробыл на этой должности шесть месяцев. Дипломатическая карьера Рейниса оборвалась после военного переворота 1926 года, после которого произошла смена власти.
Ранее посла Молдавии Лилиан Дарий пригласили в российский МИД и объявили протест из-за давления на русскоязычные СМИ.