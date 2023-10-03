Послу Молдавии объявили протест из-за давления на русскоязычные СМИ
Посла Молдавии Лилиан Дарий вызвали в российский МИД и объявили протест из-за давления на русскоязычные СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии», - указали в российском МИД.
Речь идет о решении о высылке из республики руководителя агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, которое приняли в сентябре. В качестве ответной меры Россия закрыла въезд в страну людям, имеющим прямое отношение «к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений».
Виталия Денисова выслали из республики из-за того, что тот якобы угрожает национальной безопасности страны. После этого российское дипведомство выдало временному поверенному в делах Молдавии и РФ Серджиу Гончеренко ноту протеста.