03 июля 2024, 13:41

Послу Истрате вручили ноту об объявлении персоной нон грата румынского дипломата

РИА «Новости»
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Посла Румынии Кристиана Истрате вызвали в МИД России и вручили ноту об объявлении persona non grata одного из сотрудников посольства страны в РФ. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Румынская сторона объявила российского дипломата персоной нон грата в конце мая, заявив о якобы нарушении им положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Имени дипломата тогда не раскрыли. Официальный представитель МИД Мария Захарова после этого предупредила о том, что Россия не ответит без ответа эти действия румынских властей.

«Москва ответит на решение Румынии о признании российского дипломата персоной нон грата», - заявила она в комментарии РБК.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Бухаресте», - подчеркнули в МИД.

Международные отношения Россия МИД РФ Румыния
03 июля 2024, 14:13
Россия — не изгой. Саммит ШОС в Астане докажет многополярность мира
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил в беседе с 360.ru директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, саммит снова доказал неизбежность формирования нового многополярного мира.

Успех России, по словам собеседника 360.ru, заметен, потому что именно она была одним из инициаторов создания Шанхайской организации. Подлесный обратил внимание на важную тенденцию - укрепляются не только экономические, но и политические связи.

У участников саммита, по его мнению, много преимуществ, среди которых - возможность создания новых экономических путей и связей, выстраивание платежных отношений в национальных валютах, обмен товарами и услугами.

«Новый миропорядок, который вырисовывается взамен старому - однополярному, где США диктовали все и всем. То, что такие разнообразные страны присутствуют в ШОС, - свидетельство того, что разноплановость и многополярность начинает иметь место», - сказал он.

В состав ШОС хочет войти Турция. Политолог заметил, что эта страна является мусульманской и занимает географически особо важное стратегическое значение. Она же входит в Североатлантический альянс, и это не мешает желанию властей Турции вступить в организацию.

Белоруссия, православное, находящееся далеко от Турции государство, также планирует стать частью ШОС, заметил Подлесный.

Саммиты США Турция Белоруссия Дмитрий Песков Отношения Россия Владимир Путин ШОС
03 июля 2024, 13:36
Ядерная политика Трампа приведет к разжиганию гонки вооружений во всем мире
Global Look Press
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План Трампа по ускорению и расширению существующие ядерных и ракетных программ США обернется разжиганием гонки вооружений. На это указал аналитик Джо Чиринчионе в статье для Bulletin of the Atomic Scientists.

«Планы и программы, предлагаемые в „Проекте 2025“, <…> толкнут США в пропасть дорогой, опасной и дестабилизирующей ядерной конфронтации - нечто невиданного со времен худших дней Холодной войны», - заявил Чиринчионе.

Программа реформ Трампа предполагает создание новых и расширение уже действующих программ по наращиванию ядерного арсенала. Аналитик отметил, что это заставит соперников США, включая Россию, увеличить число программ по разработке и развертыванию ядерного оружия, чтобы ответить на растущую угрозу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил об отсутствии оснований для пересмотра ядерной стратегии. Прямых ядерных угроз со стороны России руководство альянса не увидело.

Ядерное оружие Международные отношения Дональд Трамп
03 июля 2024, 12:06
Песков анонсировал вступление Белоруссии в ШОС
РИА «Новости»
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Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет одной из тем начавшегося в Астане саммита глав государств — членов организации. Одним из новых участников станет Белоруссия, которая пока носит статус партнера по диалогу. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вступление Белоруссии в состав ШОС отвечает интересам обеих сторон. Россия приветствует такое решение.

«Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС, это наш очень важный союзник. Это соответствует интересам Минска и, конечно, это будет большим приобретением для Шанхайской организации сотрудничества», - заявил Песков.

Саммит ШОС начался в Астане в среду, 3 июля, и продлится до четверга. Встреча проходит в расширенном формате с привлечением стран - партнеров по диалогу. В Казахстан приехали лидеры Турции, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, и Туркменистана, а также делегации от ряда международных организаций.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также проведет переговоры с лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана и Ирана.

Белоруссия Дмитрий Песков Россия ШОС
03 июля 2024, 12:05
Сообщения о производстве Китаем «Шахедов» оценили в Кремле
РИА «Новости»
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Кремль не реагирует на появившиеся в СМИ сообщения о том, что Китай начал производить для России дроны, похожие на иранские «Шахеды». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Мы не реагируем на такие сообщения, их слишком много», - сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские и российские компании якобы разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский «Шахед». По информации источника, еще в 2023 году стороны провели переговоры по копированию «Шахеда», а теперь начали разработку версии для отправки в Россию.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Пекин призвал правительство Китая отказаться от поставок в Россию товаров двойного назначения. Он отметил, что эту продукцию можно использовать в военной сфере.

Кремль Беспилотники Россия Китай

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