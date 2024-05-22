22 мая 2024, 07:18

Последствия возможного отказа ЕС от российского СПГ оценили в МИД

РИА «Новости»
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Если Евросоюз запретит российского сжиженного природного газа в рамках очередного пакета санкций, то Россия не останется без покупателей в других частях мира. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«На этот энергоресурс спрос только растет, мы не останемся без покупателей. Как известно, особенностью СПГ является его глобальный характер, сжиженный газ может путешествовать по миру. Здесь открываются самые широкие горизонты, спрос на газ растет», - привело слова дипломата РИА «Новости».

Студенников добавил, что любые попытки западных стран помешать торговле России со странами мирового большинства обречено на провал заведомо.

Ранее США наложили запрет на ввоз в страну российского урана. Президент Джо Байден отмечал, что такая мера якобы укрепит экономическую и энергетическую безопасность государства.

США Газ Санкции Россия
22 мая 2024, 05:33
Стали известны новые подробности крушения вертолета президента Ирана
РИА «Новости»
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Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили поделился новыми подробностями крушения вертолета, на борту которого находился Эбрахим Раиси. Сам он летел в другой машине.

Всего в воздушной колонне было три вертолета, причем остальные два благополучно приземлились, процитировало слова чиновника иранское агентство IRNA.

Эсмаили отметил, что во время полета были нормальные погодные условия. Только в районе медного рудника Сунгун, находящегося в иранской провинции Восточный Азербайджан, было облачно. При этом облака были немного выше винтокрылых машин.

«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками», - заявил чиновник.

Эсмаили добавил, что спустя 30 секунд после увеличения высоты их пилот понял, что президентский вертолет пропал. Они отправились на поиски, но не смогли установить с ним контакт. Тогда уже допускали, что машина разбилась.

Экипаж вертолета пытался связаться с пассажирами пропавшей машины, никто не отвечал. Чуть позже на связь вышел имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который умер через несколько часов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал иранского президента «человеком слова» , а его гибель - большой потерей.

Вертолеты Иран Ближний Восток Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
22 мая 2024, 04:40
В США заявили, что агенты ФБР планировали убийство Трампа
РИА «Новости»
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Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что агенты Федерального бюро расследований планировали убить бывшего американского президента Дональда Трампа в 2022 году. Министерство юстиции также «дало на это зеленый свет».

Речь идет об обыске в резиденции экс-президента США в Мар-а-Лаго, штат Флорида, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пост республиканки в соцсети X.

Агенты ФБР имели при себе огнестрельное оружие и разрешение на его использование.

«Что республиканцы намерены с этим делать?» - задалась вопросом Грин.

Трамп также отреагировал на эти сообщения, обвинив нынешнего американского лидера Джо Байдена в «угрозе демократии». Кандидат в президенты США при этом добавил, что его политический противник «умственно не подходит для пребывания в должности».

Представители ФБР в ответ на запрос российского агентства заявили, что их агенты следовали стандартному протоколу при обыске.

Ранее бизнесмен Павел Дуров рассказал о повышенном внимании со стороны американских спецслужб к созданному им мессенджеру Telegram.

США Убийства ФБР Преступления Дональд Трамп
22 мая 2024, 03:17
Министра обороны Италии Крозетто экстренно госпитализировали
РИА «Новости»
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Министра обороны Италии Гуидо Крозетто доставили в больницу на машине скорой помощи. Глава военного ведомства почувствовал себя плохо на заседании Верховного совета по обороне.

О госпитализации Крозетто сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники. По данным издания, чиновника начали беспокоить боли в груди. После консультации с врачом было решено доставить министра в больницу Сан-Карло-ди-Нэнси для обследования.

В феврале 2024 года в больницу попал глава Пентагона Ллойд Остин. У военного чиновника возникли проблемы с мочевым пузырем. В декабре 2023 года у Остина нашли рак, ему сделали операцию. Впервые после операции чиновник появился на публике в конце января. По наблюдениям журналистов, Остин выглядел похудевшим и изможденным.

Италия Больницы Военные Врачи Чиновники
22 мая 2024, 02:53
«Стало лучше». В США обрадовались гибели президента Раиси
РИА «Новости»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше от гибели президента Эбрахима Раиси. Такое мнение он озвучил на брифинге для прессы.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», - заявил Блинкен.

Чиновник также признался, что США не будут оплакивать погибшего иранского лидера. Его выступление транслировали на YouTube-канале CBS News.

Ранее Госдепартамент США обвинил иранские власти в гибели президента Раиси. По словам официального представителя ведомства Мэттью Миллера, их ответственность в решении использовать для перевозки первых лиц страны 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях.

Кроме того, Миллер обвинил власти Ирана в том, что правительственный авиапарк используется в террористических целях.

США Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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