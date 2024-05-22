Последствия возможного отказа ЕС от российского СПГ оценили в МИД

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«На этот энергоресурс спрос только растет, мы не останемся без покупателей. Как известно, особенностью СПГ является его глобальный характер, сжиженный газ может путешествовать по миру. Здесь открываются самые широкие горизонты, спрос на газ растет», - привело слова дипломата РИА «Новости».

Студенников добавил, что любые попытки западных стран помешать торговле России со странами мирового большинства обречено на провал заведомо.

Ранее США наложили запрет на ввоз в страну российского урана. Президент Джо Байден отмечал, что такая мера якобы укрепит экономическую и энергетическую безопасность государства.