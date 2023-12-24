Последствия расширения границ США в Арктике оценили в России

«Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий, так, как в свое время это сделала Россия», - подчеркнул он.

Депутат напомнил, что российские специалисты спускали под воду научный аппарат и проводили исследование недр. В итоге они собрали большую доказательную базу геологической принадлежности территорий для их расширения в Арктике.

«И нашу заявку на шельф рассматривала подкомиссия ООН. США же не ратифицировали конвенцию по морскому праву», - напомнил он.

По данным агентства Bloomberg, США расширили собственную часть континентального шельфа в Арктике, чтобы продолжить территорию страны под водой.