03 февраля 2024, 16:22

Последствия отказа от российского газа раскрыли в Норвегии

РИА «Новости»
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С 2022 года Европейский союз начал опустошать мировой рынок сжиженного природного газа, чтобы компенсировать потери из-за отказа от российских углеводородов. Об этом в обращении к министру энергетики Норвегии Терье Аасланду написал депутат Мариус Арион Нильсен, документ опубликовали на сайте парламента.

Политик отметил, что такие действия оказывают негативное влияние на экономику и климат бедных стран. В запросе к главе ведомстве депутат попросил уточнить, насколько Евросоюз серьезно оценивает последствия своей энергетической политики, которую проводит после февраля 2022 года.

«ЕС просто высасывает международный рынок сжиженного природного газа, чтобы хоть как-то компенсировать утрату трубопроводного газа из России. Все это перекладывает энергетическую проблему на более бедные государства и увеличивает глобальные выбросы CO2», - отметил Нильсен.

Также депутат подчеркнул, что из-за такой политики цены на газ сильно выросли, а выбросы парниковых газов и энергетическая бедность увеличились.

Западные СМИ сообщали, что ЕС начал подготовку к поискам альтернативных источников поставок газа после завершения договора о транзите между Россией и Украиной.

Газ Депутаты Норвегия Россия Евросоюз
03 февраля 2024, 16:02
Руководителей крупнейших соцсетей в США вызвали в сенат
Global Look Press
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Американские сенаторы провели публичные слушания с участием руководства крупнейших социальных сетей в стране. Об этом сообщило издание CNN.

Мероприятие посетили глава платформы Meta* Марк Цукерберг, генеральный директор социальной сети X Линда Яккарино, глава Snap Inc. Эван Шпигель, глава TikTok Шоу Цзы Чу и генеральный директор Discord Джейсон Цитрон.

С руководителями ресурсов обсудили увеличение числа случаев сексуальных домогательств к детям в Интернете. Если в 2013 году таких ситуаций было около 1390 в день, то спустя 10 лет их число достигло 100 тысяч в день.

Также возросло число случаев шантажа детей компрометирующими видео и фото и суицида по этой причине.

Сенаторы считают, что основной проблемой является распространение мобильных приложений и смартфонов, в которых владельцы могут загрузить онлайн-стрим, видео или фотографии.

Девятилетний Джэмел Майерс из Денвера совершил суицид из-за насмешек сверстников над его нетрадиционной сексуальной ориентацией.

*Признана экстремистской и запрещена в России.

США Дети Интернет Соцсети
03 февраля 2024, 15:52
Протестующие фермеры сорвали работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Global Look Press
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Недовольные решением бундестага об отмене субсидий на дизельное топливо немецкие фермеры тракторами заблокировали подъезды к аэропорту Франкфурта-на-Майне, сорвав работу перевозящих пассажиров автобусов. Об этом сообщила газета Die Welt.

Представитель городской полиции в беседе с журналистами заявил, что аграрии пригнали более 600 тракторов около 06:00. Изначально участники протеста грозились привезти к воздушной гавани более 2000 единиц сельскохозяйственной техники.

Фермеры выразили свое недовольство тем, что для них отменили субсидии на покупку топлива. При этом государственные авиакомпании не платят налог на авиационный керосин.

Получившая предупреждение об акции протеста фермеров управляющая компания аэропорта Франкфурта-на-Майне заранее сообщила пассажирам, что им лучше всего ехать в воздушную гавань на общественном транспорте или заложить больше времени на поездку на автомобиле.

Акцией протеста фермеры призвали Федеральный совет Германии отказаться от принятого депутатами законопроекта или отложить его на неопределенный срок.

В начале этой недели недовольные решением властей немецкие фермеры заблокировали дороги к крупнейшему порту Гамбурга, а также мост, ведущий на главные магистрали города. В результате на дорогах скопились огромные пробки. Кроме сельскохозяйственной техники, участники протеста разбросали на проезжей части кучи навоза и подожгли покрышки.

Германия Авиация Топливо Дороги Фермеры
03 февраля 2024, 15:14
Посла России в Сеуле вызвали в МИД Южной Кореи после комментария Захаровой
Global Look Press
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Критический комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о заявлении президента Южной Кореи Юн Су Еля вызвал ответную реакцию. Посла России в Сеуле Георгия Зиновьева вызвали в МИД страны для беседы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Юн Су Ель ранее назвал КНДР единственной страной в мире, которая законодательно легализовала право на превентивный ядерный удар. Захарова назвала эту позицию «вопиюще предвзятой» и направленной для прикрытия агрессии США и их союзников против Северной Кореи. Это заявление спровоцировало ответную реакцию.

В южнокорейском МИД назвали заявление российского дипломата «грубой и невежественной софистикой», не соответствующей нормам международных отношений.

«Эти замечания игнорируют ясную и объективную реальность того, что угрожающая риторика Северной Кореи и продолжающиеся военные провокации усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В минувшую пятницу, 2 февраля, военные Северной Кореи провели четвертые с начала года испытания крылатых ракет. Они запустили несколько снарядов в сторону Желтого моря. В Объединенном комитете начальников штабов армии Южной Кореи назвали действия КНДР провокацией и напомнили, что тесно координируют свои действия с США.

Северная Корея Мария Захарова Международные отношения Россия Южная Корея
03 февраля 2024, 13:59
«Просто, но эффективно». Маск объяснил выгоду Байдена от наплыва мигрантов
Global Look Press
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Президенту США Джо Байдену выгодно проникновение в страну как можно большего числа нелегальных мигрантов. Это часть его политической стратегии, написал предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«[Байден намерен] легализовать их, чтобы создать постоянное большинство - однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию. Просто, но эффективно», - пояснил бизнесмен.

США столкнулись с огромным потоком мигрантов из Мексики. Власти каждого из штатов, имеющих общую границу с североамериканской страной, были вынуждены самостоятельно бороться с наплывом нелегалов.

В Техасе сначала организовали частичное заграждение из колючей проволоки , а позже решили сделать ее по всей границе. Однако Верховный суд США по запросу администрации Байдена признал это незаконным.

Генпрокуроры 26 штатов направили Байдену коллективное письмо , в котором выразили поддержку властям Техаса. Они заявили, что штаты должны иметь право защищать свои границы.

США Мигранты Илон Маск Джо Байден

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