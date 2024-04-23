Последствия изъятия активов России раскрыли в Совфеде

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«Совфед готов незамедлительно рассмотреть ответные меры на изъятие заблокированных активов Росси в пользу Украины», - подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что в этом случае Европа сама понесет серьезные убытки.

«В случае конфискации замороженных активов России европейцы потеряют больше, чем мы. Поэтому в Европе этого боятся. Они понимают, что так делать нельзя, это разрушает мировую экономику. Это нелегитимный и незаконный шаг», - добавила сенатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал обычной кражей закон в США о конфискации активов России в пользу Украины.