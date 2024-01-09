Последствия для мировой экономики от войны за Тайвань оценили в США

По оценкам специалистов, экономические последствия от конфликта на Украине, пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса «покажутся карликовыми» в сравнении с ущербом от вероятной эскалации вокруг Тайваня. Аналитики объяснили это лидирующими позициями острова в производстве полупроводников. Также эксперты Bloomberg назвали Тайваньский пролив одним из важнейших торговых путей в мире.

Специалисты отметили, что при вовлечении США в конфликт ВВП Тайваня упадет на 40%, материкового Китая - на 16,7%, а Соединенных Штатов - на 6,7%. Самые серьезные последствия, по прогнозу аналитиков, ощутят Республика Корея, Японию и другие государства Юго-Восточной Азии.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Тайвань относится к регионам, в которых могут вспыхнуть новые конфликты в 2024 году. Специалист также указал на вероятность глобального столкновения арабских стран с Израилем.