16 марта 2024, 21:54

Последняя надежда испугать Россию

РИА «Новости»
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Рассуждения и громкие заявления относительно отправки военных западных стран на Украину имеют только одну причину — реальных инструментов для поддержки Киева практически нет. И деньги тут положение не сильно изменят: купить на них оружие можно, но с его производством в Европе тоже есть проблемы, которые в нынешних условиях фактически не решаемы. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Но инструментов для поддержки Украины практически не осталось. Не помогут даже деньги, потому что на них нужно купить оружие, а с его производством есть проблемы из-за доступа оборонной промышленности Европы к сырью. И в нынешних условиях эта проблема не решаема.

Так почему бы не попробовать психологическое оружие? А разговоры о вводе войск являются именно им. Последняя надежда испугать Россию.

Как вы думаете? Получится? Рассуждения и громкие заявления относительно отправки военных западных стран на Украину имеют только одну причину - реальных инструментов для поддержки Киева практически нет. И деньги тут положение не сильно изменят: купить на них оружие можно, но с его производством в Европе тоже есть проблемы, которые в нынешних условиях фактически не решаемы. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Очень интересное заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что размещение своих войск на Украине - суверенное дело стран - членов НАТО.

С одной стороны, кажется, что Кирби дал отмашку на ввод какого-нибудь контингента каких-то стран НАТО на Украину. Только вот к Североатлантическому альянсу это не будет иметь никакого отношения. То есть о пятой статье устава НАТО о коллективной обороне, да и вообще обо всех основополагающих принципах блока те страны, которые собираются ввести контингент на Украину, должны просто забыть. Все на собственный страх и риск.

А теперь интересно посмотреть, кто больше всего говорит об этой идее и поддерживает ее. Несмотря на то, что исходит она от Эммануэля Макрона , Франция свои войска вводить не будет. По двум причинам - не такие там идиоты среди военных, чтобы вступать в войну с Россией , да и вводить, собственно, нечего.

Кто поддержал эту идею? По большому счету, только страны Балтии - Эстония, Латвия. Причем президент Латвии Ринкевич вообще громогласно заявил, что Россия должна быть разрушена.

Сильно, конечно, но пусть посмотрит на свою Ригу, в которой и без войны бомбить уже совершенно нечего. И так воронки на дорогах, как от бомб, и руины исторических зданий. Литва, кстати, вроде бы ничего не заявляла.

Кое-кто поддержал идею Макрона «на полшишечки» - например, поляки и финны. Что касается последних, то они просто петушатся, а вот поляки на самом деле могут ввести войска. Но только тогда, когда с Украиной будет покончено. Вовсе не для того, чтобы вступить в схватку с Россией, а с конкретными территориальными целями.

Что из этого получится - долго гадать не нужно. И понятно, что руководство этих стран отбито на всю голову, но огромное количество простых людей все прекрасно понимают и вряд ли рады такой идее.

Да и военные осознают, что им приказывают совершить массовое самоубийство. Если не все, то какая-то значимая часть точно. И тут не поможет даже статус некоего «полицейского контингента» для поддержания порядка.

Россия Запад НАТО
16 марта 2024, 22:35
Названа причина «заглушки» самолета с главой МО Британии
Freepik
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Самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснастили средствами противодействия глушилкам. Об этом сообщил телеканал ITV.

По данным журналистов, британское воздушного судно осталось без системы противодействия средствам РЭБ после решения сократить военные расходы, которое возложили на бывшего главу британского правительства Бориса Джонсона.

«Самолет оказался уязвимым после того, как правительство решило не оснащать новые VIP-джеты защитными системами, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов, - указали в материале.

Несколько дней назад газета The Times сообщила, что российские военные якобы заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании с помощью РЭБ. В этот момент на самолете из Польши летел глава Минобороны страны Грант Шэппс.

Сигнал GPS не работал в течение 30 минут рядом с Калининградской областью.

Великобритания Военные Самолеты
16 марта 2024, 19:57
Путин созвонился с Лукашенко
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко 16 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

Авторы сообщения уточнили, что на повестке переговоров Путина и Лукашенко были актуальные вопросы двусторонних отношений России и Белоруссии, а также ситуация в регионе.

Ранее о телефонной беседе президента РФ с белорусским лидером сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнило РИА «Новости». Деталей беседы он не привел.

Пресс-служба Кремля в последний раз сообщала о переговорах Путина и Лукашенко по телефону 2 марта. Тогда стороны подробно обсудили дальнейшего развитие дружественных российско-белорусских отношений и ключевые аспекты международной обстановки.

Александр Лукашенко Международные отношения Владимир Путин
16 марта 2024, 17:20
США готовили разные фейки перед президентскими выборами в России
РИА «Новости»
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Перед выборами и во время голосования на президентских выборах в России Соединенные Штаты готовили фейки, чтобы запугать людей. Об этом рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«[Соединенные Штаты] готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера», - сказала она.

По ее словам, американские службы сделали немало для того, чтобы запугать россиян. Захарова уточнила, что для срыва выборов США пытаются использовать хакеров.

Как сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова , из-за некоторых попыток провокаций комиссии на избирательных участках предупредили о необходимости усилить охрану урн для голосования.

По ее словам, истории с порчей ящиков имеет иностранный след. Она пояснила, что на это указывают объяснения, которые предоставляли задержанные за подобные преступления.

США Мария Захарова Россия Хакеры Выборы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:55
Армении напомнили о неоднократной помощи со стороны России
РИА «Новости»
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Россия неоднократно приходила Армении на помощь, защищая и пытаясь остановить кровопролитие. Так официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на сомнения властей республики в искренности намерений РФ. Ее процитировало РИА «Новости».

«Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению», - указала она.

Дипломат напомнила, что президент Владимир Путин лично прикладывал усилия, чтобы кровопролитие в этом регионе прекращалось. Это и является «проверкой на прочность», которую Россия прошла в отношениях с Армений.

Российские власти предупреждали руководство республики о рисках попадания под влияние Запада. По словам Захаровой, Россия обсуждала с Арменией , как Евросоюз пытается втянуть страну в свой политический курс. Именно эту тактику Соединенные Штаты используют на постсоветском пространстве.

Армения Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ

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