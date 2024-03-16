Далее - его прямая речь.

Но инструментов для поддержки Украины практически не осталось. Не помогут даже деньги, потому что на них нужно купить оружие, а с его производством есть проблемы из-за доступа оборонной промышленности Европы к сырью. И в нынешних условиях эта проблема не решаема.

Так почему бы не попробовать психологическое оружие? А разговоры о вводе войск являются именно им. Последняя надежда испугать Россию.

Как вы думаете? Получится? Рассуждения и громкие заявления относительно отправки военных западных стран на Украину имеют только одну причину - реальных инструментов для поддержки Киева практически нет. И деньги тут положение не сильно изменят: купить на них оружие можно, но с его производством в Европе тоже есть проблемы, которые в нынешних условиях фактически не решаемы. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Очень интересное заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что размещение своих войск на Украине - суверенное дело стран - членов НАТО.

С одной стороны, кажется, что Кирби дал отмашку на ввод какого-нибудь контингента каких-то стран НАТО на Украину. Только вот к Североатлантическому альянсу это не будет иметь никакого отношения. То есть о пятой статье устава НАТО о коллективной обороне, да и вообще обо всех основополагающих принципах блока те страны, которые собираются ввести контингент на Украину, должны просто забыть. Все на собственный страх и риск.

А теперь интересно посмотреть, кто больше всего говорит об этой идее и поддерживает ее. Несмотря на то, что исходит она от Эммануэля Макрона , Франция свои войска вводить не будет. По двум причинам - не такие там идиоты среди военных, чтобы вступать в войну с Россией , да и вводить, собственно, нечего.

Кто поддержал эту идею? По большому счету, только страны Балтии - Эстония, Латвия. Причем президент Латвии Ринкевич вообще громогласно заявил, что Россия должна быть разрушена.

Сильно, конечно, но пусть посмотрит на свою Ригу, в которой и без войны бомбить уже совершенно нечего. И так воронки на дорогах, как от бомб, и руины исторических зданий. Литва, кстати, вроде бы ничего не заявляла.

Кое-кто поддержал идею Макрона «на полшишечки» - например, поляки и финны. Что касается последних, то они просто петушатся, а вот поляки на самом деле могут ввести войска. Но только тогда, когда с Украиной будет покончено. Вовсе не для того, чтобы вступить в схватку с Россией, а с конкретными территориальными целями.

Что из этого получится - долго гадать не нужно. И понятно, что руководство этих стран отбито на всю голову, но огромное количество простых людей все прекрасно понимают и вряд ли рады такой идее.

Да и военные осознают, что им приказывают совершить массовое самоубийство. Если не все, то какая-то значимая часть точно. И тут не поможет даже статус некоего «полицейского контингента» для поддержания порядка.