Последние минуты жизни главы ХАМАС попали на видео

Американская IT-корпорация Meta* уволила сотрудников за нецелевое использование выплат на питание. Об этом написала газета Financial Times.

Компания обеспечивает сотрудников штаб-квартиры в Кремниевой долине бесплатными купонами на еду. Некоторые сотрудники злоупотребляли системой и использовали 25-долларовые талоны для покупки патчей от прыщей, стирального порошка, бокалов для вина и других товаров для дома.

Издание The Verge написало, что увольнения коснулись сотрудников Instagram** и WhatsApp. Газета The Guardian сообщила, что под рестрикции попали 24 сотрудника, в том числе с зарпатой 400 тысяч долларов в год.

Ранее Meta* приняла решение навсегда удалить все аккаунты RT в Instagram** и Facebook**. Это действие невозможно отменить или обжаловать.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Принадлежат компании Meta, которая запрещена в России.