18 октября 2024, 00:12

Последние минуты жизни главы ХАМАС попали на видео

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В Сети появилось видео, на котором запечатлели последние минуты жизни главы ХАМАС Яхьи Синвара. Ролик опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

Дрон ЦАХАЛ обнаружил раненого в доме, который частично получил разрушения после ракетной атаки в секторе Газа.

Согласно видео, глава палестинского движения пытался сбить беспилотник палкой, но не попал по аппарату. После этого снайпер ликвидировал Синвара.

Израильские военные сообщили о гибели главы ХАМАС 17 октября. Вместе с ним уничтожили еще двух человек.

Ранее Армия обороны Израиля ударила по больнице в секторе Газа в районе Дейр-эль-Балах. По данным ЦАХАЛ, там находился командный центр ХАМАС.

Израиль Видео Конфликт Израиля и Палестины
18 октября 2024, 00:37
Прием Грузии в ЕС фактически заблокировали
РИА «Новости»
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Саммит Европейского союза объявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество. Страну обвинили в нарушении европейских ценностей, сообщил ТАСС со ссылкой на итоговое заявление.

«Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства», - говорится в документе.

Этот курс «подрывает» европейский путь Грузии. При этом в ЕС заявили о готовности поддерживать грузинский народ на этом пути, противопоставив население правительству. На саммите предупредили, что будут пристально следить за предстоящими парламентскими выборами в стране, которые должны быть «честными и свободными».

Для возвращения Грузии на путь в ЕС от государства потребовали «демократических» реформ.

Ранее Евросоюз приостановил встречи с грузинским руководством из-за «его недружественного отношения».

Грузия Евросоюз
18 октября 2024, 00:00
Meta уволила более 20 человек за злоупотребление талонами на еду
Global Look Press
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Американская IT-корпорация Meta* уволила сотрудников за нецелевое использование выплат на питание. Об этом написала газета Financial Times.

Компания обеспечивает сотрудников штаб-квартиры в Кремниевой долине бесплатными купонами на еду. Некоторые сотрудники злоупотребляли системой и использовали 25-долларовые талоны для покупки патчей от прыщей, стирального порошка, бокалов для вина и других товаров для дома.

Издание The Verge написало, что увольнения коснулись сотрудников Instagram** и WhatsApp. Газета The Guardian сообщила, что под рестрикции попали 24 сотрудника, в том числе с зарпатой 400 тысяч долларов в год.

Ранее Meta* приняла решение навсегда удалить все аккаунты RT в Instagram** и Facebook**. Это действие невозможно отменить или обжаловать.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Принадлежат компании Meta, которая запрещена в России.

Еда WhatsApp Питание Instagram
17 октября 2024, 09:28
Везде мерещится рука Кремля. Посольство РФ посочувствовало доведенным до паранойи шведам
Unsplash
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Русофобская риторика властей Швеции и СМИ страны довела местных жителей до паранойи. Об этом заявили в Telegram-канале российского посольства в Швеции.

Диппредставительство отреагировало на публикацию издания Svenska Dagbladet о происшествии в коммуне Болльнес, где неизвестные проникли на водонапорную башню. По непонятной причине журналисты заподозрили в причастности к случившемуся Россию.

Сотрудники посольства в ответ подчеркнули, что Svenska Dagbladet попросту занимается распространением клеветы.

«Всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих „руку Кремля“», - отметили в диппредставительстве.

Дипломаты обратились к жителям и властям Швеции с просьбой не проявлять неуважение к России.

Кремль Швеция Россия
17 октября 2024, 07:48
Интервью Харрис на Fox News назвали катастрофой
Global Look Press
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Интервью кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис с ведущим Fox News Бретом Байером продемонстрировало избирателям, что она не сможет руководить страной. Об этом заявила пресс-секретарь штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа Кэролайн Ливитт в соцсети X.

Она назвала интервью катастрофой и объяснила, что Харрис во время него много сердилась и защищалась. По ее словам, кандидат от демократов также «отрекалась от ответственности» за проблемы, возникающие у граждан США.

Ливитт раскритиковала Харрис за уклонение от заданных ей вопросов и выразила мнение, что та просто не способна ответить ни на один из них.

«Вся предвыборная кампания Камалы [Харрис] основана на лжи о президенте Трампе», - добавила пресс-секретарь штаба республиканца.

Ранее кандидат от демократов рассказала, что в случае победы на выборах не станет продолжать курс нынешнего президента Джо Байдена. Она пообещала привнести свой жизненный и профессиональный опыт на посту главы государства и назвала себя представителем «нового поколения лидеров».

Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис

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